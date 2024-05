Itaú tem lucro de R$ 9,77 bilhões no 1º tri – alta de 15,8%

O Itaú (ITUB4), maior banco do Brasil, começou 2024 com o pé direito e teve um lucro líquido de R$ 9,77 bilhões no primeiro trimestre deste ano. O resultado representa uma alta de 15,8% frente ao mesmo período do ano passado, e de 3,9% contra o saldo do trimestre anterior.

O resultado, mais uma vez, ficou em linha com a expectativa de analistas. O consenso da LSEG (antiga Refinitiv) esperava um resultado de R$ 9,734 bilhões.

O retorno sobre patrimônio líquido (ROE) do Itaú, que indica a capacidade do banco de rentabilizar seu capital, ficou em 21,9%, acima do ROE de 21,2% do trimestre passado. Em base anual, o ROE subiu 1,2 ponto percentual (p.p.) em base anual.

Segundo o banco, o resultado veio na esteira do aumento da margem financeira com clientes, impulsionado pelo efeito positivo do crescimento da carteira de crédito e pela maior margem com passivos, e aumento das receitas de serviços e seguros.

“Nos últimos 12 meses, destaco o crescimento de 7,4% da nossa margem financeira com clientes e o nosso índice de eficiência de 39,6% – o melhor da história. Os números apresentados hoje reforçam o compromisso do Itaú Unibanco com seus objetivos estratégicos”, disse, em nota, Alexsandro Broedel, CFO do Itaú.

Carteira de crédito e inadimplência

Já a carteira de crédito expandida do Itaú alcançou R$ 1,18 trilhão no primeiro trimestre deste ano – um aumento de 2,8%.

Por sua vez, o índice de inadimplência longo da carteira, com atrasos acima de 90 dias, caiu para 2,7% – queda de 0,2 p.p. frente ao mesmo período do ano anterior. Na comparação com o trimestre anterior, o índice recuou 0,1 p.p..

Em atualização