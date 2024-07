IPCA, votação da Reforma Tributária, repercussão de falas de Galípolo e Fed: o que move o mercado

Os mercados internacionais operam mistos nesta quarta-feira, 10. Nos Estados Unidos, após fechar novamente em recordes históricos, os índices futuros sobem. Na Europa, as bolsas ensaiam recuperação de perdas geradas por incertezas políticas na França e abrem em alta. Por aqui, à espera dos dados da inflação, o Ibovespa futuro cai.

Na Ásia, os mercados fecharam sem direção única, com novo recorde em Tóquio e perdas na China após a divulgação do Índice de Preços ao Consumidor (CPI, na sigla em inglês). O indicador chinês subiu 0,2% na comparação anual de junho, menos do que o esperado, enquanto o Índice de Preços ao Produtor (PPI, na sigla em inglês) se manteve em queda, sinalizando demanda persistentemente fraca, apesar de esforços de Pequim para impulsionar o consumo.

IPCA

Investidores acompanham a divulgação, às 9h, do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) por aqui. A projeção do consenso LSEG é de alta de 0,32% em junho ante maio. Na projeção anual, a elevação ficaria em 4,35%.

Votação da reforma tributária

De olho no Congresso, a Câmara dos Deputados deve votar hoje o primeiro texto que regulamenta a Reforma Tributária, com detalhes sobre os futuros Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) e a Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS). Juntos, esses dois novos tributos formarão o Imposto sobre Valor Agregado (IVA), que vai substituir cinco impostos que recaem sobre consumo hoje: PIS, Cofins, IPI, ICMS e ISS. O IVA vai incidir no momento de cada compra, a chamada cobrança no destino, ou seja, no local em que está sendo adquirido e consumido e não na origem, onde é produzido.

Entre os trechos de maior polêmica está a inclusão ou não das carnes na cesta básica com imposto zero. Isso porque a isenção poderia aumentar a alíquota padrão do IVA em 0,53%. Hoje, a alíquota padrão é estimada em 26,5%. Ontem, após se reunir com os deputados do grupo de trabalho, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), disse que uma alternativa à não isenção de imposto para as carnes pode ser aumentar o cashback para pessoas incluídas no Cadastro Único, do Bolsa Família, que não conseguirem pagar o “valor cheio”.

Reoneração gradual da folha de pagamentos

Já no Plenário do Senado, o mercado acompanha a votação do Projeto de Lei (PL) 1.847/2024, apresentado pelo senador Efraim Filho (União-PB), que estabelece um regime de transição para a desoneração da folha de pagamento. Essa transição serve para compensar os R$ 18 bilhões da desoneração dos 17 setores intensivos em mão de obra.

Por determinação do Supremo Tribunal Federal (STF), o Congresso e o Palácio do Planalto têm até o dia 10 de agosto para aprovar e sancionar a proposta. Entretanto, apesar da pauta estar no Plenário, é possível que a deliberação não seja hoje, já que a equipe econômica apresentou novas propostas para compensar a medida.

Galípolo

Investidores também devem repercutir as falas do diretor de Política Monetária do Banco Central (BC), Gabriel Galípolo. Segundo a Bloomberg, Galípolo sinalizou cautela sobre intervenção no câmbio em reuniões privadas com investidores este mês. Ao jornal, fontes disseram que o diretor afirma procurar o consenso de outros diretores antes de tomar medidas no mercado cambial. O movimento seria considerado uma estratégia do diretor para evitar a aparência de suscetibilidade a pressões políticas num momento de pressão inflacionária e dólar alto.

Powell

Nos Estados Unidos, o mercado acompanha novos discursos do presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, na Câmara dos Representantes e de três dirigentes do Fed que também discursam ao longo do dia. Ontem, Powell expressou preocupação com o fato de que manter as taxas de juros muito altas por muito tempo poderia comprometer o crescimento econômico. Segundo a plataforma do CME Group, o mercado aposta em setembro como o mês de maior probabilidade para o primeiro corte de juros (71,8%) de 25 pontos base (bps, na sigla em inglês).

*Com informações da agência O Globo