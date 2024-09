Inflação dos EUA, reação ao debate americano e recuperação das commodities: o que move o mercado

Os mercados internacionais operam mistos na manhã desta quarta-feira, 11. Nos Estados Unidos, os índices futuros caem com o mercado de olho em novos dados de inflação e repercutindo o debate entre Kamala Harris e Donald Trump. Na Europa, às vésperas da decisão monetária do Banco Central Europeu (BCE), as bolsas operam em alta.

Na Ásia, os mercados fecharam em queda, com a bolsa de Tóquio recuando mais de 1% após uma dirigente do Banco do Japão (BoJ) reforçar expectativa por mais aperto monetário e impulsionar o iene ao nível mais forte do ano ante o dólar.

CPI e PPI dos Estados Unidos

De olho na agenda de indicadores, o Departamento de Estatísticas do Trabalho dos Estados Unidos divulga, às 9h30, o Índice de Preços ao Consumidor (CPI, na sigla em inglês) e o Índice de Preços ao Produtor (PPI, na sigla em inglês) de agosto.

Ambos os dados são utilizados como termômetro para medir a inflação e serão os últimos dados divulgados antes da reunião do dia 18 de setembro. Por conta disso, investidores buscarão pistas que ajudem a balizar a expectativa sobre a magnitude do corte.

Antes da divulgação, a plataforma FedWatch, do CME Group, apontava que a grande maioria (71%) do mercado apostava em um corte de 25 pontos-base. Esse será o primeiro corte na taxa de juros dos Estados Unidos desde a pandemia.

No Brasil, destaque para o volume de serviços do mês de julho, que será publicado às 9h.

Repercussão do debate entre Kamala e Trump

A democrata Kamala Harris e seu rival, o republicano Donald Trump, se enfrentaram no que pode ter sido o único debate desta eleição. Ambos os candidatos disputam as eleições para presidente dos Estados Unidos, marcada para o dia 5 de novembro.

Segundo a pesquisa da CNN com a SSRS, a maioria dos eleitores considerou Kamala vencedora do embate. Nas bolsas de apostas, a atual vice-presidente ultrapassou Trump nas chances de vitória, embora a disputa siga apertada.

Na análise da EXAME, Kamala acertou em manter uma postura enquanto o rival falava, sendo rápida em expressar reações variadas, como risadas, ironia, revolta e sarcasmo.

Em alguns momentos, ela parecia se divertir, o que reforçava um dos lemas da campanha. Os democratas se colocam como "guerreiros felizes" e tentam pintar os republicanos como sérios e desanimados.

Recuperação das commodities

Após o tombo de 4% na véspera, o petróleo se recupera e sobe mais de 2% pela manhã. A redução nos estoques americanos e o avanço do furacão Francine desafiam preocupações sobre a fraca demanda global, ajudando a corrigir as perdas.

De acordo com o API, ontem os estoques de petróleo nos EUA diminuíram em 2,793 milhões de barris, os de gasolina caíram 513 mil barris, enquanto os estoques de destilados aumentaram 191 mil barris.

As preocupações de que o furacão Francine possa interromper a produção também contribuíram para o movimento de alta. Cerca de 24% da produção de petróleo e 26% da de gás natural no Golfo do México, nos Estados Unidos, foram paralisadas. Os dados oficiais sobre os estoques serão divulgados às 11h30.

Outro driver que pode colaborar com a alta do preço do petróleo é a redução da oferta na Venezuela. A produção de petróleo no país caiu 1.000 barris por dia (bpd) em agosto em relação a julho, para 927 mil bpd, segundo dados oficiais divulgados na terça-feira, 10, pela Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep).

A nação com as maiores reservas comprovadas de petróleo bruto interrompe, assim, o aumento sustentado de sua produção registrado em abril, maio, junho e julho, período em que subiu de 878 mil bpd para 928 mil bpd.

O minério de ferro, por sua vez, também se recupera nesta semana, após cair quase 11% na semana anterior. Hoje, o metal encerrou as negociações na bolsa de Dalian com alta de 1,09% cotado a US$ 97,59 a tonelada.

Em Singapura, os contratos estão também operando em alta, com o futuro a +2,57% a US$ 92,95 a tonelada e, o mercado à vista em alta de +1,54% cotado a US$ 92,50 a tonelada.