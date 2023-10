Inflação americana, queda do lucro da Vale e prejuízo da Usiminas: 3 assuntos que movem o mercado

Os investidores acompanham nesta sexta-feira, 27, a divulgação do Índice de Preço sobre Consumo Pessoal (PCE) dos Estados Unidos. O indicador de inflação é importante para tomada de decisão do Federal Reserve, banco central americano. O consenso para o núcleo do PCE é de uma leve queda de 3,9% para 3,7%. Se o número sair muito acima do esperado, o mercado pode voltar a apostar em uma nova alta de juro. Na próxima quarta-feira, dia 1º de novembro, o FED decide sobre juros.

Balanço e dividendos da Vale (VALE3)

Na agenda doméstica, os investidores acompanham a divulgação de balanços do terceiro trimestre. Ontem, a Vale (VALE3) divulgou que teve lucro líquido de US$ 2,836 bilhões no terceiro trimestre, queda de 36% frente aos US$ 4,45 bilhões apurados no mesmo período do ano passado. Em comparação trimestral, o lucro da Vale subiu 217% contra os US$ 892 milhões registrados na janela entre abril e junho.

Antes do balanço, a companhia anunciou ainda que irá pagar R$ 8,276 bilhões em juros sobre capital próprio (JCP) referentes ao resultado da companhia no segundo trimestre deste ano. Dessa maneira, o acionista receberá R$ 1,917008992 por ação.

Multiplan (MULT3) e Usiminas (USIM5)

Quem também divulgou o balanço ontem à noite foi a Multiplan (MULT3), administradora de shopping centers. No terceiro trimestre, o lucro líquido foi de R$ 279 milhões, um aumento de 41% frente ao mesmo período do ano passado.

Nesta sexta-feira, é a vez da Usiminas (USIM5) divulgar seus dados. A companhia teve prejuízo de R$ 166 milhões no terceiro trimestre. No mesmo período do ano passado, a companhia lucrou R$ 287 milhões.

Big Techs: Amazon surpreende

A Amazon (AMZO34) registrou lucro líquido de US$ 9,88 bilhões, ou US$ 0,94 por ação diluída, no terceiro trimestre deste ano. O resultado ficou bem acima da previsão de US$ 6,05 bilhões dos analistas ouvidos pela FactSet, com lucro por ação de US$ 0,59. Foi mais de três vezes superior ao de US$ 2,9 bilhões, de igual período de 2022.

A companhia registrou US$ 143,1 bilhões em vendas no terceiro trimestre, um crescimento de 13% na comparação anual e acima da previsão de US$ 141,5 bilhões. As vendas de produtos avançaram a US$ 63,17 bilhões.