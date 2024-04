Iene volta a subir após atingir menor valor desde abril de 1990

No começo da manhã dos mercados asiáticos nesta segunda-feira algo histórico aconteceu. Um dólar estava valendo 160 ienes (mais precisamente 160,03), o nível mais fraco para a moeda japonesa desde abril de 1990, quando atingiu 160,15, de acordo com dados da FactSet. A moeda se fortaleceu ao meio-dia (horário do Japão), sendo negociada em torno de 156,5 em relação ao dólar. As informações são da CNBC.

O Commonwealth Bank of Australia disse que o Ministério das Finanças do Japão deve publicar na terça-feira seus dados de intervenção no mercado de 28 de março a 26 de abril. A instituição disse, no entanto, que “não há sinal, por enquanto, que confirme a intervenção”.

As autoridades japonesas têm alertado repetidamente contra movimentos “excessivos” do iene, mas não fizeram nenhum anúncio oficial sobre o fortalecimento da moeda. Alguns observadores do mercado suspeitaram que as autoridades interviriam quando a moeda japonesa atingiu 155 por dólar, mas o iene ultrapassou essa marca na semana passada.

E por que o iene está caindo tanto?

A moeda japonesa enfraqueceu-se junto com a força contínua do dólar à medida que expectativas de corte da taxa do Federal Reserve foram adiadas. O indicador de inflação mais utilizado nos EUA ficou acima do esperado na sexta-feira e reforçou a mensagem ao mercado de que os juros no país devem ficar como estão por um tempo maior.

O iene tem sido negociado em torno de 150 em relação ao dólar desde que o Banco do Japão encerrou seu regime de taxa de juros negativos em março. Na sexta-feira, o BC japonês manteve as taxas e aumentou ligeiramente suas expectativas de inflação para o ano fiscal de 2024.