Ibovespa sobe e volta aos 180 mil pontos; dólar opera estável

O mercado inicia esta sexta-feira, 13, com viés um pouco mais positivo para o risco após a forte aversão que mercado o pregão passado. O Ibovespa abriu a sessão com leve alta de 0,24%, aos 179.713 pontos, mas depois avançou para 0,74%, de volta aos 180 mil pontos, enquanto o dólar estava praticamente estável, com ligeira queda de 0,01%, cotado a R$ 5,242, às 10h05.

Nesta quinta, 12, a disparada do petróleo pressionou os ativos globais e levou o principal índice da bolsa brasileira a cair 2,55%, aos 179.284 pontos, enquanto a moeda americana subiu 1,62%. O barril do Brent superou a marca de US$ 100 e encerrou o dia com alta de 9,21%, a US$ 100,46, em meio à escalada das tensões no Oriente Médio e aos riscos para a oferta global da commodity.

Hoje, porém, os preços da commodity recuam no mercado internacional. No mesmo horário, o Brent caía 1,74%, cotado a US$ 98,71, e o WTI recuava 2,08%, a US$ 93,74.

O que está no radar dos investidores

Os agentes devem acompanhar a divulgação de dados da economia dos Estados Unidos, com a divulgação do deflator de gastos com consumo (PCE, na sigla em inglês), referente ao mês de janeiro, além da segunda leitura do Produto Interno Bruto (PIB) dos EUA do quarto trimestre de 2025.

Dados de vagas não preenchidas e em aberto no mercado de trabalho americano em janeiro também estarão no foco.

No mercado local, a atenção se volta para os dados do setor de serviços, que abriu o ano de 2026 em alta. O volume de serviços prestados no país subiu 0,3% em janeiro, ante dezembro, segundo os dados da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS) divulgados pelo IBGE. Em dezembro, houve recuo de 0,2% (após revisão de dado divulgado inicialmente como retração de 0,4%.

Bolsas na Ásia caem e sobem na Europa

As principais Bolsas da Ásia fecharam em queda, com destaque para o NSEI, da Índia, que recuou 2,06%. O índice Nikei, no Japão, também fechou em forte queda de 1,16%.

Já as bolsas da Europa registram leve alta após forte correção nos últimos dias. O índice Euro STOXX 600, referência na União Europeia, avançava 0,31%. Outras Bolsas europeias também subiam como Frankfurt (0,31%), Londres (0,28%) e Paris (0,09%).

Em Wall Streel, o futuro índice Dow Jones também subia 0,49%. O S&P 500 registrava alta de 0,50% e o Nasdaq ganhava 0,45%.