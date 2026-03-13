Ibovespa apaga ganhos com blue chips em queda; dólar vira para alta

Depois de abrir esta sexta-feira, 13, com um viés um pouco mais positivo para o risco, o principais ativos domésticos voltaram a ser pressionados. Perto das 12h30, o Ibovespa apagava os ganhos do início do dia ao cair 0,39%, aos 178.577 pontos, com todas as blue chips em queda. O dólar, que abriu o dia estável, passou a avançar 0,58% frente ao real, cotado a R$ 5,272.

O principal índice acionário da B3 perdeu força com a queda de ações de peso do índice, como Vale, Petrobras e grandes bancos que aceleraram as perdas.

No radar dos investidores estão os preços do petróleo no mercado internacional que voltaram a subir, apesar da queda no começo desta sexta. No mesmo horário, o Brent subia 0,56%, cotado a US$ 101,05, e o WTI avançava 0,15%, a US$ 95,86.

Nesta quinta, 12, a disparada do petróleo pressionou os ativos globais e levou o principal índice da bolsa brasileira a cair 2,55%, aos 179.284 pontos, enquanto a moeda americana subiu 1,62%. O barril do Brent superou a marca de US$ 100 e encerrou o dia com alta de 9,21%, a US$ 100,46, em meio à escalada das tensões no Oriente Médio e aos riscos para a oferta global da commodity.

O recuo da bolsa brasileira acompanha os índices de Nova York. O S&P 500 recua 0,22%, assim como a bolsa de Nasdaq, que cai 0,47%. O Dow Jones estava praticamente estável, de 0,06%.

O mercado está avaliando indicadores que confirmaram inflação acima da meta, em sessão de queda leve nos preços do petróleo. Às vésperas da decisão de juros do Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos),o Produto Interno Bruto (PIB) americano apontou para desaceleração maior que a esperada.

A incerteza sobre a duração da guerra no Oriente Médio também leva a uma busca por proteção.