Ibovespa cai na contramão do exterior pressionado por estatais

Ibovespa hoje: opera em queda nesta segunda-feira, 30, descolado do bom humor internacional com sinais de reabertura na China.

Ibovespa: - 0,91%, 110.928 pontos

Dólar: - 0,10%, R$ 4,734

A pressão negativa vem principalmente das estatais, que lideram as perdas do Ibovespa, com quedas que chegam a superar 3%. A Petrobras, com a segunda maior participação do índice, tem o segundo pregão de forte queda, com pressões sobre sua política de preços.

Petrobras (PETR4): - 3,30%

PetroRio (PRIO3): + 1,71%

3R (RRRP3): + 0,92%

A queda da Petrobras ocorre na contramão das petrolíferas privadas PetroRio e 3R, indicando possíveis trocas de posições de investidores. A queda ocorre após o presidente Jair Bolsonaro voltar a criticar os preços praticados pela companhia. Em visita ao Recife nesta segunda, Bolsonaro afirmou que o preço do diesel poderia "quebrar o Brasil", segundo a Reuters.

Vale lembrar que o governo indicou um novo presidente para a petrolífera na semana passada -- o terceiro, se aprovado, a comandar a companhia. Banco do Brasil e Eletrobras também figuram entre as maiores perdas.

Banco do Brasil (BBAS3): - 3,43%

Eletrobras (ELET6): - 2,22%

"O mercado está precificando o risco politico nas estatais principalmente na Petrobras e Banco do Brasil. O movimento pode estar mais associado ao Bolsonaro que voltou a falar que o governo tenta diminuir o preço dos combustíveis", disse Régis Chinchila, analista da Terra Investimentos.

Sobre a Eletrobras, Ilan Arbetman disse que a maior volatilidade já era esperada dado a aproximação da oferta de ações que deve definir sua privatização. "A uma oferta em curso, é normal a maior volatilidade até a precificação da oferta".

O tom negativo é parcialmente neutralizado pelas ações da Vale, que operam em alta, após o minério de ferro subir nesta madrugada. O movimento foi impulsionado pela expectativa de maior demanda, com alívio de restrições em algumas das principais cidades da China.

Vale (VALE3): + 1,05%

Shoppings centers voltaram a ser abertos neste fim de semana em Pequim e, segundo a Reuters, a planta da Tesla em Xangai já está operando com 70% da capacidade.

A reabertura da segunda maior economia do mundo impulsiona bolsas internacionais neste início de semana, com exceção das americanas -- que permanecem fechadas devido feriado nacional em homenagem aos militares que morreram em conflito.