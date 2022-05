Governo troca presidência da Petrobras e Caio de Andrade assumirá

O governo federal anunciou na noite desta segunda-feira nova troca no comando da Petrobras. Caio Paes de Andrade, tido no mercado como nome de confiança do ministro Paulo Guedes, é o novo escolhido. Andrade é formado em comunicação social pela Universidade Paulista, pós-graduado em Administração e Gestão pela Harvard University e mestre em Administração de Empresas pela Duke University. Ele deve substituir José Mauro Coelho, que ficou apenas 40 dias no cargo.

Em nota, o Ministério de Minas, liderado desde o dia 11 por Adolfo Sachsida, agradeceu José Mauro Coelho. "O Brasil vive atualmente um momento desafiador, decorrente dos efeitos de extrema volatilidade dos hidrocarbonetos nos mercados internacionais. Adicionalmente, diversos fatores geopolíticos conhecidos por todos resultam em impactos não apenas sobre o preço da gasolina e do diesel, mas sobre todos os componentes energéticos. Dessa maneira, para que sejam mantidas as condições necessárias para o crescimento do emprego e renda dos brasileiros, é preciso fortalecer a capacidade de investimento do setor privado como um todo. Trabalhar e contribuir para um cenário equilibrado na área energética é fundamental para a geração de valor da Empresa, gerando benefícios para toda a sociedade".