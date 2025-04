Relator da maior aposta de Lula, Lira diz que seria 'honraria' ocupar cargo de vice de Bolsonaro

O ex-presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira(PP-AL), foi evasivo ao ser questionado se seria vice do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) numa eventual chapa na eleição de 2026. Relator na Casa do projeto que eleva a faixa de isenção de imposto de renda, considerada uma das grandes apostas Luiz Inácio Lula da Silva para alavancar sua popularidade, Lira respondeu que assumir o posto "em qualquer chapa" seria honroso.

Em entrevista em Alagoas, Lira respondeu se seria vice de Bolsonaro ou senador na disputa do ano que vem. " São dois cargos que honrariam qualquer brasileiro. Ser vice-presidente da República em qualquer chapa e ocupar uma vaga no Senado Federal, a Casa dos estados, são dois cargos muito honrosos", declarou, complementando que o momento é de "discutir com muita tranquilidade com nosso grupo político".

Lira foi presidente da Câmara até fevereiro deste ano e apoiou Bolsonaro durante a campanha de 2022. No entanto, a partir da vitória do petista, o parlamentar adotou um tom conciliador.

Lira tem defendido a interlocutores que sejam resgatados trechos de um projeto aprovado pela Casa quando ele era presidente da Câmara, em 2021, e que não avançou no Senado. As ideias de Lira de mudança no projeto do governo ainda não foram apresentadas para o governo. O relator fez apenas contatos telefônicos e deve marcar nos próximos dias uma reunião com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad.