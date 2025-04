Petrobras elege hoje membros do conselho de administração; confira os indicados

Os acionistas da Petrobras (PETR3, PETR4) se reúnem hoje em assembleia para eleger oito de onze membros do seu conselho de administração.

A lista do governo mantém cinco dos seis representantes atuais, incluindo o presidente do conselho, Pietro Mendes, e a presidente da estatal, Magda Chambriard.

A União indicou a recondução de outros três conselheiros: Bruno Moretti, Rafael Dubeux e Renato Galuppo. Moretti é secretário Especial de Análise Governamental da Casa Civil da Presidência da República e já é membro do Comitê de Investimentos da Petrobras. Debeux é membro do Comitê de Investimentos da Petrobras. Galuppo é presidente do Comitê Pessoas.

A novidade é o engenheiro José Fernando Coura, que substituirá Vitor Saback, secretário de Geologia, Mineração e Transformação Mineral do MME (Ministério de Minas e Energia).

Por que a Petrobras está elegendo um novo conselho?

A princípio, não estavam previstas mudanças no conselho da Petrobras neste ano, já que o colegiado eleito em 2024 tinha mandato previsto de dois anos. A renúncia de Marcelo Gasparino, conselheiro independente, em fevereiro, no entanto, obrigou a companhia a convocar uma nova eleição para aqueles que, como eles, foram eleitos por voto múltiplo.

Nesse sistema, os acionistas depositam votos em candidatos específicos e não em uma chapa. A saída de um deles determina a renovação de todos eleitos pela mesma sistemática.

O governo tem direito a oito assentos no conselho, mas na prática, só tem conseguido eleger seis deles durante as assembleias – exatamente por conta da adoção do voto múltiplo, que nesse caso, dá mais poder aos minoritários.

Portanto, dos nomes apresentados, provavelmente os dois últimos – Benjamin Rabello Filho e Ivanyra de Correia – devem ficar de fora.

Os minoritários, por sua vez, propuseram a recondução do megainvestidor Juca Abdalla, do FIA Dinâmica, um dos principais minoritários, além de Aloísio Ferreira de Souza (também do FIA, ligado ao Banco Clássico) e Talles Kroth.

Francisco Petros e Jerônimo Antunes seguirão como conselheiros eleitos pelos acionistas minoritários, por votação em separado ocorrida na assembleia do ano passado. Rosangela Buzanelli continuará como representante dos empregados.

Indicados pela União:

Pietro Adamo Sampaio Mendes

Magda Maria de Regina Chambriard

Bruno Moretti

José Fernando Coura

Rafael Ramalho Dubeux

Renato Campos Galuppo

Benjamin Alves Rabello Filho

Ivanyra Maura de Medeiros Correia

Indicados pelos minoritários