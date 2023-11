Totvs (TOTS3) vai pagar R$ 126 milhões em JCP; veja se você tem direito

A Totvs (TOTS3) anunciou nesta quinta-feira, 30, que irá pagar R$126.797.940,99 em juros sobre capital próprio (JCP)[/grifar] referentes ao quarto trimestre de 2023.

Quanto a Totvs (TOTS3) vai pagar em JCP por ação?

Em fato relevante, a Totvs (TOTS3) informou que a distribuição será de correspondente a R$0,21 (vinte e um centavos) por ação em JCP.

Qual a data-com para receber o JCP da Totvs (TOTS3)?

Terão direito aos JCP todos os acionistas titulares de ações na data base de 4 de dezembro 2023; As negociações de ações, a partir do dia 5 de dezembro de 2023, inclusive, serão realizadas ex-JCP;

Quando o JCP da Totvs (TOTS3) será pago?

O pagamento terá como base a posição acionária de 22 de dezembro (data com), sem incidência de correção monetária ou remuneração, mediante crédito em conta corrente e domicílio bancário fornecidos ao Banco Itaú Unibanco. Os acionistas cujo cadastro esteja incompleto ou

desatualizado somente terão os seus direitos creditados mediante regularização do seu cadastro, junto às agências do Itaú.

Os proventos referentes ao montante de R$ 976.866.000,00 serão pagos no dia 28 de dezembro.

Qual foi o resultado da Totvs (TOTS3) no terceiro trimestre?

A TOTVS divulgou o balanço financeiro referente ao terceiro trimestre de 2023, apresentando um aumento de 19% em sua receita líquida consolidada, alcançando a marca de R$1,2 bilhão. Este crescimento é comparado ao mesmo período do ano anterior e indica uma tendência de expansão para a empresa.