Taxa de desemprego cai para 7,6% em outubro; número de pessoas ocupadas atinge novo recorde

A taxa de desemprego ficou em 7,6% no trimestre encerrado em outubro de 2023. O resultado representa uma redução de 0,3 ponto percentual em relação aos três meses anteriores. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), divulgada nesta quinta-feira, 30 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Essa foi a menor taxa de desocupação desde o trimestre encerrado em fevereiro de 2015, quando ficou em 7,5%. A população desocupada chegou a 8,3 milhões de pessoas, menos 261 mil (3,6%) do que no trimestre anterior. A expectativa do mercado financeiro era de uma taxa de 7,7%.