Dólar opera na máxima desde 2020 e bolsa registra leve alta de olho em PIB dos EUA

O Ibovespa opera na sessão desta quarta-feira, 30, com ligeira alta de 0,06% aos 130.814 pontos. O leve avanço vem na esteira do Produto Interno Bruto (PIB) dos Estados Unidos mais baixo do que o estimado, o que pressiona os juros de 10 anos para baixo e beneficia a bolsa brasileira.

Ibovespa hoje

IBOV: +0,07% aos 130.822 pontos

Segundo o Departamento do Comércio dos EUA, a primeira leitura do PIB do terceiro trimestre mostrou uma alta de 2,8%, de 3% no segundo trimestre de 2024 e ante o consenso também em 3%. Já o Índice de Preço de Consumo Pessoal (PCE, na sigla em inglês) subiu 1,5%, o que é uma desaceleração frente aos 2,5% do trimestre anterior. O núcleo do PCE caiu para 2,2%, ante uma alta de 2,8% de abril a junho.

Entretanto, o mercado de trabalho americano ainda é uma questão. Ontem, o relatório Jolts divulgou uma criação de 7,4 milhões de vagas em setembro, o que foi abaixo do esperado (7,99 milhões), mas ainda assim aponta para uma atividade aquecida. Já hoje o relatório ADP mostrou a criação de 233 mil vagas no setor privado em outubro, ante o consenso de 115 mil, o que colabora com a tese do dia anterior.

Apesar da inflação e o PIB mais baixos, o mercado de trabalho ainda pesa e investidores seguem apostando em um corte de menor proporção pelo Federal Reserve (Fed, banco central americano). Segundoa plataforma FedWatch, do CME Group, 98,2% dos investidores apostam em um corte de 0,25 pontos percentuais (p.p.) - igual ao dia anterior - enquanto as apostas em manutenção zeraram, e 1,8% passou a apostar em um corte de 0,50 p.p..

Dólar hoje

O otimismo com um maior corte de juros nos Estados Unidos favorece a bolsa, mas não o suficiente para apreciar o real. Isso porque o local ainda preocupa investidores.

Ontem, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), disse que ainda não há uma data definida para o anúncio das medidas da equipe econômica para a redução dos gastos do governo. Segundo ele, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tomará essa decisão e a área técnica tem apresentado todos os números solicitados pelo chefe do Executivo.

Em meio a um cenário de pressão do mercado financeiro, que reage à ausência de um anúncio concreto sobre o pacote de cortes, todas as atenções se voltam para a reunião da Junta de Execução Orçamentária (JEO), que reúne os ministros Fernando Haddad (Fazenda), Rui Costa (Casa Civil), Simone Tebet (Planejamento) e Esther Dweck (Gestão), que deve acontecer nesta quarta-feira, às 14h.

A expectativa é de que a JEO avance na definição de ajustes fiscais necessários para o cumprimento das metas de orçamento, com o corte de despesas como ponto central das discussões.

Com as incertezas fiscais, o dólar comercial opera em alta de 0,44%, cotado a R$ 5,785, o maior patamar desde 15 de maio de 2020, quando a moeda fechou em R$ 5,838. Na última sessão, a moeda havia subido 0,92%, sendo negociada a R$ 5,761, também o maior nível de fechamento desde 30 de março de 2021.

Como é calculado o índice Bovespa?

O Ibovespa é calculado em tempo real, baseado na média ponderada de uma carteira teórica de ativos. Cada ativo tem um peso na composição do índice, refletindo o desempenho das ações mais negociadas. Se o índice está em 100 mil pontos, o valor da carteira teórica é de R$ 100 mil.

Que horas abre e fecha a bolsa de valores?

Até o dia 1º de novembro (sexta-feira), o horário de negociação na B3 vai das 10h às 17h. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h, e o after market entre 17h30 e 18h. As negociações com o Ibovespa futuro acontecem das 9h às 18h25.

Já a partir do dia 4 de novembro (segunda-feira), o fechamento da bolsa ocorrerá uma hora mais tarde. As negociações serão das 10h às 18h, seguindo o horário de verão dos Estados Unidos, com o after market operando das 18h25 às 18h45. O horário da pré-abertura e do início seguem iguais.