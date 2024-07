Às vésperas da decisão do Copom, Ibovespa opera em queda puxado por commodities

O Ibovespa opera, na sessão desta terça-feira, 30, em queda de -0,36% aos 126.491 pontos. O dia é marcado pelo início da reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) no Brasil. Nesta quarta-feira, 31, será decidido a nova taxa de juros. A expectativa é que o Banco Central (BC) mantenha a Selic em 10,50% ao ano.

Além da decisão de política monetária no Brasil, o Federal Reserve (Fed, banco central americano), o Banco do Japão (BoJ), o Banco da Inglaterra (BoE), o Banco Central da Colômbia (BanRep) e o Banco Central de Chile (BCCh) também decidem suas taxas de juros amanhã. Para os EUA, a projeção é que o BC americano mantenha seus juros inalterados e sinalize o início de cortes em setembro.

Ibovespa hoje

IBOV: -0,36% aos 126.491 pontos

Petrobras (PETR4) e Vale (VALE3) também ajudam a puxar a bolsa para baixo. As companhias recuam na esteira das desvalorizações de suas commodities. Tanto o petróleo de referência WTI como o Brent operam em queda 1,37% por volta das 12h, impactando os papéis Petrobras: -0,50% (PETR3) e -0,52% (PETR4).

Já os contratos futuros do minério de ferro para setembro, os mais negociados na bolsa chinesa de Dalian, fecharam em queda de 1% a 769 yuans (US$ 105,91) a tonelada, devido à demanda fraca na China e a preocupações com a queda do ritmo de produção. Com isso, a mineradora brasileira recua mais de 1,74% por volta das 12h.

Outro fator que pesa nos papéis da Petrobras é o anúncio, na última sexta-feira, 26, do interesse em adquirir 40% da participação da empresa portuguesa Galp no campo de petróleo offshore Mopane, na Namíbia. A possível aquisição preocupa investidores pelo histórico fraco da petroleira com operações fora do Brasil. Além disso, caso a compra se concretize, o Capex da estatal pode aumentar, o que entraraia na conta dos dividendos de forma negativa, também preocupando investidores.

Dólar hoje

Nesta terça-feira, 30, o dólar opera em alta de 0,13% a R$ 5,633. Na sessão anterior, a moeda fechou em queda de 0,57% aos R$ 5,626.

Como é calculado o índice Bovespa?

Principal índice de ações da bolsa brasileira, a B3, o Ibovespa é calculado em tempo real, baseado na média do desempenho dessa carteira teórica de ativos, cada uma com seu peso na composição do índice.

Funcionando como um termômetro do desempenho consolidado das principais ações para o mercado, cada ponto do Ibovespa equivale a 1 real. Por isso, se o IBOV está em 100.000 pontos, isso quer dizer que o preço da carteira teórica das ações mais negociadas é de 100.000 reais.

Que horas abre e fecha a bolsa de valores?

O horário de negociação na B3 vai das 10h às 17h. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h, enquanto o after-market ocorre entre 17h25 e 17h45. Já as negociações com o Ibovespa futuro ocorrem entre 9h e 16h55.