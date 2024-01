Ibovespa agora: bolsa opera em queda com investidores à espera de Super Quarta

Opera em queda o Ibovespa desta segunda-feira, 29. O principal índice da bolsa de valores brasileira cai 0,21%, aos 128.697 pontos. Sem indicadores econômicos a serem divulgados hoje, os investidores ficam à espera das decisões monetárias dos Estados Unidos e Brasil, que ocorrem na quarta-feira, 31. Fora daqui, a falência da Evergrande agita os mercados internacionais. Por aqui, movimentos da Magazine Luiza, Vulcabras, Meliuz e Suzano ficam no radar dos investidores.

A segunda-feira começa com notícias vindas da China, onde houve a liquidação da incorporadora chinesa Evergrande por um tribunal de Hong Kong. Segundo informações da Reuters, a decisão ocorreu porque a companhia não tinha um plano de recuperação, mesmo após dois anos sem cumprir o pagamento de dívidas. Investidores do mundo todo temem um efeito cascata que leve outras incorporadoras chinesas à falência, mas o CEO da companhia, Shawn Siu, afirma que a ordem judicial afeta apenas a unidade listada em Hong Kong.

Ibovespa agora

IBOV: -0,21%, aos 128.697 pontos.

De volta ao Brasil, no final de semana a Magazine Luiza (MGLU3) anunciou que fará um aumento de capital de subscrição privada de R$ 1,25 bilhões, garantido pelos controladores e pelo BTG Pactual (mesmo grupo controlador da EXAME). Deste valor, até R$ 1 bilhão será subscrito pela família Trajano. Na abertura do IBOV, as ações da varejistas lideram as altas, com avanço de 7,21%.

O que também está no radar dos investidores locais é a oferta pública subsequente de ações (follow-on) da Vulcabras (VULC3). Ao todo, serão emitidas 13,550 milhões de ações, o equivalente a R$ 250,7 milhões. A precificação da oferta está prevista para a próxima terça-feira, 6 de fevereiro.

Enquanto isso, os acionistas da Meliuz (CASH3) aprovaram na sexta a redução de capital da companhia em R$ 210 milhões. Também foi autorizada a redução de capital de R$ 108 milhões referente ao prejuízo acumulado. Na abertura do mercado, as ações da companhia sobem 1,48%. Também na sexta-feira, a Suzano (SUZB3) comunicou o cancelamento de 20 milhões de ações e um novo programa de recompra. Os papéis SUZB3 caiam 3,75% na abertura do mercado.

Maiores altas do Ibovespa

Magazine Luiza (MGLU3): +7,21%

Petz (PETZ3): +1,47%

Localiza (RENT3): +1,19%

Maiores quedas do Ibovespa

Gol (GOLL4): -6,25%

Suzano (SUZB3): -4,29%

Klabin (KLBN11): -2,19%

Dólar hoje

O dólar opera em queda nesta segunda-feira. Hoje, a moeda americana cai 0,03%, a R$ 4,910. Na sexta-feira, o dólar fechou em fechou em queda de 0,24%, cotado a R$ 4,910.

Como é calculado o índice Bovespa?

Principal índice de ações da bolsa brasileira, a B3, o Ibovespa é calculado em tempo real, baseado na média do desempenho dessa carteira teórica de ativos, cada uma com seu peso na composição do índice.

Funcionando como um termômetro do desempenho consolidado das principais ações para o mercado, cada ponto do Ibovespa equivale a 1 real. Por isso, se o IBOV está em 100.000 pontos, isso quer dizer que o preço da carteira teórica das ações mais negociadas é de 100.000 reais.

Que horas abre e fecha a bolsa de valores?

O horário de negociação na B3 vai das 10h às 18h. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h, enquanto o after-market ocorre entre 18h25 e 18h45. Já as negociações com o Ibovespa futuro ocorrem entre 9h e 17h55.

