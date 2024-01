Magazine Luiza, Vulcabras e falência da Evergrande: 3 assuntos que movem o mercado

As bolsas internacionais operam perto da estabilidade nesta segunda-feira, 29, com investidores à espera da decisão do Federal Reserve (Fed) desta semana. Ninguém espera que o comitê de política monetária americano, o FOMC, mexa na taxa de juros nesta decisão. Mas há grande expectativa para a coletiva do presidente do Fed, Jerome Powell. A dúvida é se Powell irá inflar as apostas por corte de juros em março ou afastar a probabilidade, sinalizando que ainda estaria cedo demais para isso.

Desde a última decisão do Fed, o mercado chegou a apostar pesado em cortes de juros em março. Mas dados recentes, que têm mostrado uma economia bastante forte nos Estados Unidos, tem feito investidores revisarem suas perspectivas. Hoje, o mercado precifica 50% de chance de o Fed cortar e 50% de manter.

Hong Kong determina falência da Evergrande

Enquanto o tom é neutro nos mercados ocidentais nesta manhã, de madrugada, os principais índices de Xangai fecharam em queda, tendo como pano de fundo a liquidação da incorporadora chinesa Evergrande por um tribunal de Hong Kong. De acordo com a Reuters, a juíza Linda Chan justificou que a companhia não tinha um plano de recuperação, mesmo após dois anos sem cumprir o pagamento de dívidas. As ações da companhia caíram 20% em Hong Kong, antes de as negociações serem interrompidas.

A crise da incorporadora, que já foi uma das maiores da China, vinha se arrastando há anos, com temores de que sua falência causasse um efeito cascata, dado o elevado grau de endividamento do setor. De acordo com Wall Street Journal, credores da companhia passaram 11 horas em negociação com a companhia neste fim de semana, mas não houve acordo.

Magazine Luiza: família Trajano e BTG injetam capital

A Magazine Luiza anunciou neste fim de semana que fará um aumento de capital de subscrição privada de R$ 1,25 bilhões, garantido pelos controladores e pelo BTG Pactual. Deste valor, até R$ 1 bilhão será subscrito pela família Trajano, controladores do negócio e até R$ 250 milhões virá do BTG . O preço da ação será de R$ 1,95, 5% de desconto em ralação à cotação do último fechamento. A operação, segundo a empresa, permitira acelerar os investimentos em tecnologia e intensificar a redução das despesas financeiras.

Follow-on da Vulcabras

A Vulcabras anunciou que fará uma oferta pública subsequente de ações (follow-on). A oferta será de 13,550 milhões de ações, o equivalente a R$ 250,7 milhões, considerando a cotação do último fechamento. Dependendo da demanda, a oferta ainda poderá ser acrescida em até 100%, elevando o montante total para próximo de R$ 500 milhões. A precificação da oferta está prevista para 6 de fevereiro.