Ibovespa opera em queda após subir quase 2% na sessão anterior

Após um dia de forte alta por aqui, o Ibovespa opera, na sessão desta terça-feira, 28, em queda. Ontem, apesar do dia de aversão a risco, a bolsa brasileira foi beneficiada por uma série de correlações decorrentes do caso da DeepSeek.

Ibovespa Hoje

IBOV : -0,41% aos 124.352 pontos

: -0,41% aos 124.352 pontos Dólar: -0,33% a R$ 5,884

O que aconteceu é que as incertezas acerca da necessidade de grandes investimentos em inteligência artificial (IA) – questionada a partir do custo extremamente baixo em que a IA chinesa foi desenvolvida – abriu espaço para o mercado apostar em mais cortes pelo Federal Reserve (Fed, banco central americano).

Isso porque menos investimentos no setor poderia implicar em uma desaceleração da economia, o que poderia levar o Fed a cortar juros para estimular a atividade.

Somado a isso, a sangria das big techs e dos principais índices americanos, devido ao sell-off (onda vendedora) dessas companhias também puxou a curva de juros para baixo, o que refletiu nos juros futuros locais e, consequentemente, favoreceu o Ibovespa.

Não é à toa. As empresas de tecnologia são uma força motriz para os índices americanos e seu sell-off indica maior incerteza ou uma possível desaceleração econômica lá na frente, o que também pode levar o Fed a agir.

Hoje, a bolsa devolve parte dos ganhos, na esteira também da fraca recuperação das bolsas de Nova York. O índice futuro da Nasdaq futuro sobe 0,12%, assim como o S&P500, que também valoriza 0,12%, enquanto Dow Jones fica estável.

“No dia de ontem, especulou-se também sobre a possibilidade de que a perspectiva de altas firmes para a taxa Selic tenha ajudado na atração de investimento externo por conta do diferencial de juros”, explica Leonel Mattos, analista da StoneX.

Hoje, tem início a reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) ao mesmo tempo em que inicia-se a reunião do Comitê de Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês). Por aqui, a expectativa é que o Banco Central (BC) eleve a taxa de juros em 1 ponto percentual, enquanto nos Estados Unidos, as projeções apontam que o Federal Reserve (Fed, banco central americano) deve realizar a manutenção da taxa.

Como é calculado o índice Bovespa?

O Ibovespa é calculado em tempo real, baseado na média ponderada de uma carteira teórica de ativos. Cada ativo tem um peso na composição do índice, refletindo o desempenho das ações mais negociadas. Se o índice está em 100 mil pontos, o valor da carteira teórica é de R$ 100 mil.

Que horas abre e fecha a bolsa de valores?

O horário de negociação da B3 vai dar 10h às 18h, com o after market operando das 18h25 às 18h45. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h. Já as negociações com o Ibovespa futuro acontecem das 9h às 18h25.