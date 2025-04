Shein e Temu crescem nos EUA com consumidores estocando produtos após tarifas de Trump

As plataformas de compras online Shein e Temu relataram um aumento expressivo nas vendas durante março e abril, à medida que os consumidores dos Estados Unidos estocam produtos como pincéis de maquiagem, eletrodomésticos e eletrônicos, antecipando aumentos de preços devido às tarifas sobre produtos importados.

A Shein, especificamente, registrou um aumento de 29% na receita de março em comparação com o mesmo período do ano passado, segundo a Bloomberg. Esse crescimento acelerou para 38% nos primeiros 11 dias de abril, marcando um dos melhores períodos de crescimento de vendas nos EUA nos últimos 12 meses.

Enquanto isso, Temu, pertencente à PDD Holdings Inc., teve um crescimento ainda maior, com suas vendas subindo 46% em março e 60% nos primeiros 11 dias de abril, segundo dados da Bloomberg Second Measure. Esse aumento aconteceu após uma desaceleração em fevereiro, quando ambas as plataformas experimentaram o crescimento mais lento do último ano.

O aumento nas vendas reflete como os consumidores americanos, prevendo aumentos de preços significativos devido às tarifas impostas pelo presidente Donald Trump, correram para comprar uma grande variedade de produtos. De acordo com relatos de comerciantes que vendem na Temu e Shein, essa corrida reflete a crescente preocupação de que o custo de bens essenciais possa aumentar rapidamente.

A decisão do governo dos EUA de encerrar a isenção “de minimis” no próximo mês, que atualmente isenta pacotes pequenos no valor de até $800 das tarifas, deve aumentar ainda mais os preços. Varejistas como Best Buy Co. também tiveram um bom desempenho, registrando o melhor mês de vendas desde 2021, enquanto as concessionárias de carros, incluindo as de Toyota Motor Corp. e Hyundai Motor Co., viram aumento nas visitas, já que os consumidores aproveitaram para fazer compras antes que os preços subam.

O crescimento observado na Shein e na Temu sugere que os consumidores americanos estão priorizando suas compras agora, com medo de que esperar resulte em preços muito mais altos no futuro próximo.