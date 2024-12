Ibovespa opera em alta suportado por bancos e com inflação abaixo das expectativas

O principal índice da B3 abriu em nova alta nesta sexta-feira, 27, penúltimo pregão de 2024. O que está dando fôlego ao Ibovespa são as ações dos bancos, que ganharam força ainda ontem com a resolução do Conselho Monetário Nacional (CMN) e do Banco Central, e um desempenho inflacionário abaixo do esperado.

Ibovespa agora:

IBOV: +0,10%, a 121.202 pontos

+0,10%, a 121.202 pontos Dólar comercial: +0,35%, a R$ 6,2033

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15), indicador que é a prévia da inflação oficial do Brasil, fechou em dezembro em 0,34%, queda de 0,28 ponto percentual em relação a novembro, quando o índice registrou alta de 0,62%. O mercado esperava algo em torno de 0,45%.

O mercado também reage às divulgações sobre o emprego. O desemprego nunca esteve tão baixo no país, apontam novos dados do IBGE.

O percentual de desocupados renovou a mínima histórica e chegou a 6,1% no trimestre encerrado em novembro, em linha com o esperado pelos agentes econômicos. É o menor patamar já registrado pela pesquisa do instituto, iniciada em 2012.

Bancos

Editada na segunda-feira e tornada pública ontem, a resolução 5.199 do CMN e do BC que estabelece um período de transição para o impacto integral do capital regulatório deu novo gás às ações dos bancos.

Segundo o time do Safra, ela é capaz de diluir os impactos das mudanças do regime contábil do setor sobre as provisões. Esse efeito em 2025 seria limitado a 25% do que se desenhava anteriormente.

De acordo com o banco, a notícia é positiva em especial para Banco do Brasil, Santander Brasil e Bradesco. Para o Itaú, é neutra.

Itaú (ITUB4): +0,10%

+0,10% Bradesco (BBDC4): +0,52 %

+0,52 % Banco do Brasil (BBSA3): +0,50%

+0,50% Santander (SANB11): +0,46%

Como é calculado o índice Bovespa?

O Ibovespa é calculado em tempo real, baseado na média ponderada de uma carteira teórica de ativos. Cada ativo tem um peso na composição do índice, refletindo o desempenho das ações mais negociadas. Se o índice está em 100 mil pontos, o valor da carteira teórica é de R$ 100 mil.

Que horas abre e fecha a bolsa de valores?

O horário de negociação da B3 vai dar 10h às 18h, com o after market operando das 18h25 às 18h45. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h. Já as negociações com o Ibovespa futuro acontecem das 9h às 18h25.