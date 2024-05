Ibovespa abre sem direção única de olho em elevação das estimativas do IPCA para 2024, 2025 e 2026

O Ibovespa abriu a sessão desta segunda-feira, 27, sem direção única. Logo nos primeiros minutos da sessão, o índice operava no azul, mas logo virou e, às 10h40, caía 0,10% aos 124.183 pontos. O destaque desta manhã é o Boletim Focus desta semana. Nele, os analistas do Banco Central (BC) elevaram as projeções do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de 2024, 2025 e 2026.

Ibovespa hoje

IBOV: -0,10% aos 124.183 pontos

Pela terceira semana consecutiva, a projeção para 2024 do IPCA subiu de 3,80% para 3,86%. Já o IPCA para 2025 foi elevado pela quarta semana consecutiva, de 3.74% para 3,75%. A inflação para 2026, após semanas inalteradas, foi de 3,50% para 3.58%, enquanto a de 2027 foi a única que se manteve em 3,50%.

Neste Boletim Focus, a Selic de 2024, 2025, 2026 e 2027 se mantiveram inalteradas em 10%, 9%, 9% e 9%, respectivamente. A estimativa para o Produto Interno Bruto (PIB) também se manteve em todos os anos, em 2,05% (2024) e 2% (2025, 2025 e 2027). Para o câmbio, as novas projeções apontam para R$ 5,05 ao final de 2024, frente aos R$ 5,04 anterior. Nos anos de 2025, 2026 e 2027, as estimativas do câmbio se mantiveram em R$ 5,05 (2025) e R$ 5,10 (2026 e 2027).

Leonel Oliveira Mattos, analista de Inteligência de Mercado da StoneX, explica que o presidente do BC, Roberto Campos Neto, tem adotado em suas últimas falas uma postura mais dura em relação ao descolamento das expectativas inflacionárias. Isso, em sua análise, refletiu no Focus desta segunda, com as estimativas mais altas para o IPCA.

“Embora ainda esteja dentro da meta, o BC trabalha para trazer a inflação de volta ao centro dela, que é 3%. Por isso, se preocupa que a pressão inflacionária pode ser maior no Brasil. Assim há também uma percepção - em especial depois do comunicado e da ata - de que o Comitê de Política Monetária (Copom) está tendendo mais para adotar uma postura mais rígida, buscando reduzir o número de cortes da Selic ou o ritmo deles, de forma a atingir as metas inflacionárias no médio prazo”, pontua.

Hoje, investidores acompanham o discurso de Campos Neto em um evento promovido pelo LIDE, às 12h, enquanto Gabriel Galípolo, diretor de política monetária, palestrará na Unifei, a partir das 18h. Já a presidente da Petrobras (PETR4), Magda Chambriard, realizará às 18h, sua primeira entrevista coletiva no cargo.

Dólar hoje

Após fechar a sessão anterior em R$ 5,1713, por volta das 10h40, a divisa americana operava em queda de 0,07% a R$ 5,1623.