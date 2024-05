Ibovespa abre em alta com aprovação de Magda Chambriard para nova CEO da Petrobras

O Ibovespa abriu a sessão desta sexta-feira, 24, em alta, após cair ao nível dos 124.729 pontos na sessão anterior, menor nível de encerramento desde 25 de abril. Petrobras (PETR4) dá folêgo à bolsa, com investidores reagindo à aprovação de Magda Chambriard para a presidência da estatal. Às 10h50, os papéis ordinários da petroleira subiam 0,70%, enquanto os preferenciais valorizavam 0,80%.

O Conselho de Administração da estatal se reuniu pela manhã e aprovou o nome da indicada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). "Magda Chambriard tomou posse em ambos os cargos nesta data e passou a integrar o conselho imediatamente, não sendo necessária a convocação de assembleia de acionistas para esse fim", diz a estatal, em fato relevante.

Ibovespa hoje

IBOV: +0,23% aos 125.014 pontos

Apesar da leve alta, o Ibovespa encerrou todas os pregões desta semana, até então, em queda, acumulando uma desvalorização semanal, até o fechamento desta quinta, 23, de 2,67%. O principal motivo foi a ata do Federal Reserve (Fed), que mostrou um tom mais duro do banco central americano, o que gerou incertezas no mercado sobre o futuro da política monetária por lá.

As expectativa, até então, era que o Fed começasse a cortar os juros em setembro. Agora, investidores já reduzem suas apostas, inclusive, com alguns agentes projetando que o corte só irá começar em 2025. E outro fator que colabora para o pessimismo sobre um afrouxamento nos juros dos EUA foram novos dados da inflação por lá, que mostram uma economia mais aquecida.

Ontem o S&P Global divulgou o índice de gerente de compras (PMI, na sigla em inglês) composto dos EUA, que registrou um avançou forte, indo de 51,3 em abril para 54,4 em maio, o que representa seu valor mais elevado desde abril de 2022.

Já o Departamento do Trabalho divulgou que os pedidos de seguro-desemprego nos Eastados Unidos ficaram em 215 mil na semana encerrada no dia 18 de maio, recuando 8 mil em relação ao número revisado da semana anterior. O resultado recente veio abaixo do esperado por alguns analistas, de 220 mil.

Com a economia americana mais forte do que o esperado, as bolsas americanas são impactadas e, consequentemente, os outros mercados mundiais, incluindo o brasileiro. Por aqui, ontem, Diogo Guillen, diretor de política monetária do BC, enfatizou sobre a necessidade de flexibilidade na condução da polícia monetária, também destacando a importância de agir com cautela, sem sinalizar os próximos passos. Ele também reafirmou o compromisso de trazer a inflação à meta.