Ibovespa agora: bolsa opera com queda de olho no fiscal e dados de emprego

O Ibovespa desta quarta-feira, 27, opera em queda. O principal índice da bolsa de valores brasileira cai 0,21%, aos 126.598 pontos. Sem grandes divulgações no radar, os investidores locais devem acompanhar os dados do aluguel e do mercado de trabalho brasileiro. Junto a isso, o ministro Fernando Haddad tem feito pronunciamentos ao longo do dia e ainda deve se reunir com o presidente da França, Emmanuel Macron.

Antes da abertura do mercado, a FGV mostrou que o Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M), conhecido como a “inflação dos aluguéis”, recuou 0,47% em março. O resultado ficou quase em linha com as projeções, que apontavam para uma queda de 0,25%. No mês anterior, a queda foi de 0,52%. Além disso, o índice acumula queda de 4,26% em 12 meses. Outro indicador doméstico que será publicado ainda hoje é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) de fevereiro, cujas projeções apontam para uma criação de 230 mil postos de trabalho.

Ibovespa agora

IBOV: -0,21%, aos 126.598 pontos.

Na manhã desta quarta, o ministro Fernando Haddad participou de entrevista à rádio Itatiaia. Entre alguns tópicos abordados pelo chefe da Fazenda, ele afirmou que a revisão do crescimento do PIB pode acontecer no primeiro semestre, que a medida provisória do hedge cambial vai abarcar três propostas para destravar crédito no Brasil, que projetos de regulamentação da tributária chegarão em abril ao Congresso, entre outros assuntos. À tarde, Haddad se reunirá com o presidente francês, Emmanuel Macron, em evento promovido pela Fiesp.

Já no radar corporativo, os investidores devem repercutir a fusão entre a Arezzo e o Grupo Soma, que foi aprovada pelo Cade ontem à noite. Na abertura do pregão, os papéis ARZZ3 subiam 1,17%, enquanto os SOMA3 avançavam 1,08%%. Outra notícia que surpreendeu o mercado é o retorno dos irmãos Wesley e Joesley Batista ao conselho da JBS. As ações JBSS3 caiam 2,95% pouco depois da abertura do Ibovespa hoje.

Dólar hoje

O dólar opera em alta nesta quarta-feira. Hoje, a moeda americana sobe 0,06%, cotada a R$ 4,986. Na terça-feira, o dólar fechou em queda de 0,19%, cotado a R$ 4,982.

Como é calculado o índice Bovespa?

Principal índice de ações da bolsa brasileira, a B3, o Ibovespa é calculado em tempo real, baseado na média do desempenho dessa carteira teórica de ativos, cada uma com seu peso na composição do índice.

Funcionando como um termômetro do desempenho consolidado das principais ações para o mercado, cada ponto do Ibovespa equivale a 1 real. Por isso, se o IBOV está em 100.000 pontos, isso quer dizer que o preço da carteira teórica das ações mais negociadas é de 100.000 reais.

Que horas abre e fecha a bolsa de valores?

O horário de negociação na B3 vai das 10h às 17h. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h, enquanto o after-market ocorre entre 17h25 e 17h45. Já as negociações com o Ibovespa futuro ocorrem entre 9h e 16h55.

