Ibovespa abre sem direção única com IPCA-15 acima do esperado

O Ibovespa abriu a sessão desta sexta-feira, 24, sem direção única, com investidores repercutindo o Índice de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15). O indicador de janeiro veio acima do esperado, o que pressiona a curva de juros e gera uma pressão baixista na bolsa.

Ibovespa hoje

IBOV: +0,03% aos 122.515 pontos

IPCA-15

O IPCA-15, considerado a prévia do indicador oficial da inflação no Brasil, fechou o mês de janeiro em 0,11%, abaixo dos 0,34% registrados em dezembro. Os dados foram divulgados nesta sexta-feira, 24, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Em 12 meses, o IPCA-15 acumula alta de 4,50%, abaixo dos 4,71% observados nos 12 meses imediatamente anteriores. Em janeiro de 2024, o IPCA-15 foi de 0,31%. Segundo o IBGE, o índice foi impulsionado por alimentos e bebidas.

Os números, no entanto, vieram acima das expectativas. Economistas consultados pela Reuters projetavam uma queda de 0,03% nos preços na base mensal e uma alta de 4,36% em 12 meses.

“O IPCA-15 veio com uma leitura bem ruim. O núcleo de preços que exclui os componentes voláteis de alimentação e energia cresceu 0,67% em janeiro e os preços de serviços cresceram 0,81%, o que mostra uma pressão inflacionária nesse período”, diz Leonel Mattos, analista de Inteligência de Mercado da StoneX.

Segundo o executivo, a alta do indicador reforça a expectativa de que o Banco Central deva fazer altas mais firmes ao elevar o patamar da Selic para conseguir neutralizar essas pressões inflacionárias.

Dólar hoje

Para o câmbio, a alta dos juros de curto prazo é um fator baixista, já que a perspectiva de que os juros brasileiros vão subir ajuda na atração de investidores estrangeiros.

Dólar: -0,25% a R$ 5,908

Também colabora para a queda do dólar o fator Donald Trump. A semana caminha para encerrar com um enfraquecimento na divisa por conta de uma postura mais branda do presidente americano em relação às tarifas de importação sobre as outras economias.

“Visto as declarações feitas durante a campanha, imaginava-se que Trump já iria impor algum tipo de barreira tarifária, pelo menos para algumas economias, desde o seu primeiro dia de governo e até o momento ele tem ameaçado sobre a possibilidade, porém não tem realizado nenhuma medida concreta”, afirma Mattos.

Trump orientou o governo americano a estudar os padrões comerciais com seus parceiros, procurando por sinais de injustiça do ponto de vista dos Estados Unidos, mas até o momento não realizou nada concreto.

Ontem, em entrevista à Fox News, o presidente disse que preferiria não impor tarifas ao país, mas disse que a China “recebe muito dinheiro da América.”

“Temos um poder muito grande sobre a China, que são as tarifas, e eles [China] não querem as tarifas", disse Trump, completando: "E eu preferiria não ter que usar as tarifas, mas é um poder enorme sobre a China.”

Segundo Mattos, essa postura mais branda contribuiu para o enfraquecimento do dólar. Isso porque uma parte do fortalecimento da moeda desde a eleição de Donald Trump era a ideia de que o Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA) teria menos espaço para cortes de juros esse ano por conta dos efeitos inflacionários dessas tarifas comerciais que eram esperadas.

Com o aparente alívio por parte dos Estados Unidos, o que se vê é a ideia de que talvez os impactos inflacionários não vão ser tão altos quanto se temia ou vão demorar mais tempo do que se previa, o que melhora as perspectivas de um novo corte de juros pelo Fed e enfraquece o dólar.

Como é calculado o índice Bovespa?

O Ibovespa é calculado em tempo real, baseado na média ponderada de uma carteira teórica de ativos. Cada ativo tem um peso na composição do índice, refletindo o desempenho das ações mais negociadas. Se o índice está em 100 mil pontos, o valor da carteira teórica é de R$ 100 mil.

Que horas abre e fecha a bolsa de valores?

O horário de negociação da B3 vai dar 10h às 18h, com o after market operando das 18h25 às 18h45. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h. Já as negociações com o Ibovespa futuro acontecem das 9h às 18h25.