EUA vão usar cripto para reforçar dominância do dólar, diz líder de regulação no governo Trump

David Sacks, escolhido por Donald Trump para ser o "czar" de IA e cripto no seu governo, afirmou na última quinta-feira, 23, que os Estados Unidos pretendem aproveitar as criptomoedas para reforçar a dominância global do dólar e expandir o acesso à moeda norte-americana. Ele também defendeu a criação de uma "clareza regulatória" para o setor.

Sacks falou sobre o tema em uma entrevista para o canal Fox Business pouco depois de Trump ter assinado o seu primeiro decreto presidencial sobre criptomoedas. O conjunto de medidas foi elogiado pelo setor e cumpriu uma série de promessas feitas pelo político durante as eleições de 2024.

Uma nova era da economia digital está acontecendo bem diante dos seus olhos. Não perca tempo nem fique para trás: abra sua conta na Mynt e invista com o apoio de especialistas e com curadoria dos melhores criptoativos para você investir

Com passagens pelo PayPal e pelo mundo de capital de risco, Sacks afirmou que o objetivo de Trump é transformar os EUA na "capital mundial de cripto", o que exige a criação de um arcabouço regulatório claro e favorável para o segmento. Ele ressaltou que a gestão anterior, de Joe Biden, não ofereceu essas condições.

"Nos últimos quatro anos, a gestão Biden basicamente só processou empresas de criptomoedas, empurrando elas para fora dos Estados Unidos. Eu ouvi muitas histórias revoltantes de fundadores, empreendedores, de que o governo Biden não falava para eles quais eram as regras para seguir, e aí eles eram processados", diz.

Responsável agora por liderar a criação de uma nova regulação para cripto, Sacks disse que "o que a indústria quer mais do que qualquer coisa é clareza regulatória. Eles dizem 'apenas nos digam quais são as regras. Nós vamos segui-las'".

"Os Estados Unidos estavam prestes a perder essa tecnologia do futuro", destacou. Segundo Sacks, um dos grandes desafios de regular o mercado de criptomoedas é que os ativos podem ter diferentes classificações, dependendo das suas características, como valor mobiliário, commodities ou colecionáveis digitais.

Ele disse que a própria criptomoeda meme lançada por Trump seria um colecionável digital, apesar do ativo estar sendo fortemente negociado com caráter especulativo entre investidores. Sacks comentou que um dos principais focos do governo na área será o segmento de stablecoins, em especial as pareadas ao dólar.

Ele avaliou que o segmento é "uma área muito interessante" e que tem o potencial de expandir a dominância global do dólar e seu uso. "Nós basicamente podemos criar um dólar digital que as pessoas vão usar ao redor de todo o mundo", comentou.

Já sobre a criação de uma reserva estratégica de criptoativos — uma proposta bastante aguardada por investidores pelo seu impacto potencial nos preços das criptomoedas —, Sacks disse que o projeto está na fase inicial. "Nós vamos avaliar isso. Ainda não decidimos se vamos fazer, mas nós precisamos estudar isso", destacou.