Novo Holdings dobra lucro com aposta em remédio para obesidade

A Novo Holdings encerrou 2024 com um lucro líquido de 60 bilhões de coroas dinamarquesas, o equivalente a 8 bilhões de euros (US$ 8,66 bilhões), impulsionado principalmente pela valorização de sua carteira de investimentos e pela performance das controladas Novo Nordisk e Novonesis.

Além da rentabilidade recorde, que atingiu 19,2% em 2024, frente aos 9,4% registrados no ano anterior, os destaques foram os aportes de DKK 34 bilhões (4,6 bilhões de euros) no setor de life sciences, que geraram um lucro de DKK 24 bilhões (3,2 bilhões de euros).

A divisão de Capital Investments também apresentou crescimento: passou de DKK 7,6 bilhões em 2023 para DKK 13 bilhões (1,7 bilhão de euros) no último ano.

O resultado positivo ocorre mesmo com uma leve queda no volume total de ativos sob gestão, que recuou de 149 bilhões para 142 bilhões de euros, reflexo direto da desvalorização da Novo Nordisk no mercado financeiro.

A farmacêutica, conhecida mundialmente pelo medicamento contra obesidade Wegovy, viu seu valor de mercado cair pela metade desde julho de 2024, em meio à crescente concorrência da americana Eli Lilly.

Wegovy, Catalent e a estratégia para 2030

Parte essencial do desempenho da holding veio dos dividendos e recompra de ações promovidos pela Novo Nordisk, além da maior aquisição do setor farmacêutico em 2024: a compra da Catalent por US$ 16,5 bilhões.

A transação foi estratégica para ampliar a capacidade de produção do Wegovy, com a venda de três plantas industriais da Catalent à própria Novo Nordisk por US$ 11 bilhões.

A Novo Holdings controla 77% das ações com direito a voto da Novo Nordisk e mantém sua atuação centrada em áreas como câncer, obesidade e doenças neurodegenerativas. Ao longo de 2024, foram adicionadas 43 novas empresas ao portfólio e encerrados 27 investimentos.

Com sede na Dinamarca e 205 funcionários ao redor do mundo, a empresa segue em expansão. Um dos focos atuais é o fortalecimento da presença na Ásia. Após uma série de investimentos no mercado indiano, foi inaugurado um novo escritório em Mumbai, parte do plano estratégico que mira a execução de metas até 2030 — com ênfase em inovação em saúde e transição verde.