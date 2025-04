Prévia do Ibovespa: Direcional (DIRR3) entra, Locaweb (LWSA3) e Automob (AMOB3) saem

A B3 divulgou a primeira prévia da carteira teórica do Ibovespa que vai valer entre maio e agosto deste ano. Devem entrar no índice as ações da incorporadora Direcional (DIRR3), enquanto a rede de concessionárias Automob (AMOB3) e a Locaweb (LWSA3) de serviços de Internet e computação em nuvem, saem da lista.

As adições e exclusçies vieram em linha com o esperado por analistas.

O Ibovespa é o principal indicador de desempenho das ações negociadas na B3 e reúne as empresas mais importantes do mercado de capitais brasileiro.

O índice é o resultado de uma carteira teórica de ativos, reavaliado a cada quatro meses. É composto pelas ações e units de companhias listadas na B3, correspondem a 80% do número de negócios e do volume financeiro do mercado de capitais do Brasil.

A Bolsa ainda divulga outras duas prévias antes de anunciar a carteira definitiva, que vale em 5 de maio.

O que faz uma empresa entrar no Ibovespa?

Uma empresa precisa atingir simultaneamente quatro critérios para ser parte do Ibovespa:

1) Ser parte de um grupo de ações cujo índice de negociabilidade represente 85% do valor total de negociabilidade da bolsa na vigência das três últimas carteiras do índice.

2) Ter negociado em pelo menos 95% de todas as sessões de negociação na vigência das três últimas carteiras do índice.

3) Ter negociado pelo menos 0,1% de todo o valor negociado pela bolsa na vigência das três últimas carteiras do índice.

4) Não ser classificada como uma “penny stock”, ou seja, abaixo de R$ 1 na vigência das três últimas carteiras do índice.