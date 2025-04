Bolsa brasileira tem o melhor trimestre em dólar desde 2023

O Ibovespa, principal índice da bolsa, encerrou o primeiro trimestre de 2025 com alta de 8,29% em moeda local. Em dólar, a bolsa teve valorização de 16,78% conquistando a sétima melhor posição entre os 21 principais índices globais analisados pela consultoria Elos Ayta.

A última vez que o Ibovespa apresentou uma performance tão expressiva foi no quarto trimestre de 2023, quando avançou 19,07% em dólares. Nesse período, o real também havia se fortalecido, embora em menor intensidade (+3,44%).

Europa e América Latina dominam as maiores valorizações do trimestre

A maior valorização global foi registrada pelo Euro Stoxx 50, índice que reúne as principais empresas da Zona do Euro. Com valorização de 17,04% em moeda local, o índice contou com um adicional da alta de 4,35% do euro frente ao dólar, alcançando 22,13% de rentabilidade em dólares.

O MSCI Colcap, índice da Colômbia, garantiu a segunda posição com alta de 21,73%, enquanto o IPSA, do Chile, fechou o pódio com 19,53%. Entre os índices da China, o FTSE China 50 registrou valorização de 18,08% em dólares, seguido pelo Hang Seng Index de Hong Kong, com alta de 17,51%.

Por outro lado, a recuperação econômica na Europa também refletiu no bom desempenho de índices da Alemanha e Itália, que apresentaram altas de 16,16% e 16,15%, respectivamente, em dólares.

Mercados dos EUA e Japão enfrentam quedas expressivas

Enquanto alguns mercados globais tiveram um início de ano promissor, os Estados Unidos e o Japão registraram perdas significativas. O Nasdaq recuou 10,42% no primeiro trimestre, a sua pior performance desde o segundo trimestre de 2022, quando caiu 22,44%.

O Nikkei 225, índice de referência da bolsa de Tóquio, fechou com queda de 6,71% em dólares, algo não observado desde o segundo trimestre de 2024, quando caiu 7,30%. Já os índices S&P 500 e Dow Jones, principais referências de Wall Street, recuaram 4,59% e 1,28%, respectivamente, em um trimestre de perdas para os mercados americanos.

Argentina tem o pior desempenho global

Na lanterna do ranking global, o índice Merval, da Argentina, registrou desvalorização de 11,25% em dólares. A desvalorização contínua do peso argentino permanece como um fator crítico, com a bolsa do país enfrentando desafios macroeconômicos severos e um cenário de instabilidade política e financeira.