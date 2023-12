Ibovespa agora: bolsa opera em alta de olho em inflação nos EUA e Orçamento Federal

Na última sessão antes do Natal, o Ibovespa opera em alta. Nesta sexta-feira, 22, os investidores repercutem os novos dados dos Estados Unidos, que devem balizar a próxima decisão da política monetária americana — e impactar os mercados globais. No radar político, destaque para a votação do Orçamento de 2024 no Congresso Nacional. Entre as empresas, a Eletrobras (ELET6) concluiu uma aquisição e a Sabesp (SBSP3) contratou quatro bancos para coordenar o seu follow on.

Por volta das 10h30 (horário de Brasília), o Departamento do Comércio dos EUA publicou os números do Índice de Preço sobre Consumo Pessoal (PCE, na sigla em inglês) referentes ao mês de novembro. O índice caiu 0,1% no período, enquanto na base anual houve alta de 2,6% — abaixo dos 2,9% contabilizados em outubro. Já o núcleo anualizado do PCE subiu 3,2%, também inferior aos 3,5% contabilizados há um mês. Os números vieram abaixo das expectativas do mercado, que esperavam uma estabilidade na leitura mensal e alta anual de 0,1% no núcleo do indicador.

Marcio Riauba, gerente da Mesa de Operações da StoneX, explica que o indicador é o “queridinho” do Federal Reserve (Fed, banco central americano) como parâmetro para a inflação. “Se ele vier para baixo, pode reforçar as expectativas de corte nas taxas de juros e também deve mexer na direção das apostas no sentido dos cortes de juros.” O especialista ainda reforça que, não à toa, o dólar index caindo a 101,57 pontos — cerca de 0,27% —, impulsionando o mercado de ativos de risco e, principalmente, a cesta de moedas emergentes, que opera em alta.

Ibovespa hoje

IBOV: +0,18%, aos 132.423 pontos.

De volta ao Brasil, na véspera, a Comissão Mista de Orçamento aprovou o relatório sobre o projeto da lei orçamentária para 2024. Ao todo, estão previstos R$ 5,5 trilhões em despesas, mas o texto ainda mantém a meta de déficit zero. Nesta sexta, às 11h, será a vez do Congresso Nacional iniciar a votação do projeto.

Entre os destaques corporativos, na última quinta a Eletrobras (ELET6) anunciou a conclusão da aquisição de 51% da participação do FIP Milão nas SPEs Vale do São Bartolomeu (VSB) e Triângulo Mineiro Transmissora (TMT). O montante da operação foi de R$ 574 milhões. Na abertura do pregão, os papéis ELET6 caíram 0,37%.

Outra empresa na mira dos investidores é a Sabesp (SBSP3) que anunciou a contratação de quatro bancos para coordenar o seu follow on, sendo eles: Bank of America, Citi, UBS BB e BTG Pactual (mesmo grupo controlador da EXAME). No início da sessão de hoje, as ações da companhia paulista operavam com alta de 0,89%.

Maiores altas do Ibovespa

Casas Bahia (BHIA3): +2,60%

+2,60% Pão de Açúcar (PCAR3): +2,56%

+2,56% Usiminas (USIM5): +2,19%

Maiores quedas do Ibovespa

BRF (BRFS3): -2,15%

-2,15% Locaweb (LWSA3): -1,16%

-1,16% Natura (NTCO3): -1,15%

Dólar hoje

O dólar opera em queda nesta sexta-feira. Hoje, a moeda americana cai 0,48%, a R$ 4,864. Na quinta, o dólar encerrou o dia com queda de 0,49%, cotado a R$ 4,887.

Como é calculado o índice Bovespa?

Principal índice de ações da bolsa brasileira, a B3, o Ibovespa é calculado em tempo real, baseado na média do desempenho dessa carteira teórica de ativos, cada uma com seu peso na composição do índice.

Funcionando como um termômetro do desempenho consolidado das principais ações para o mercado, cada ponto do Ibovespa equivale a 1 real. Por isso, se o IBOV está em 100.000 pontos, isso quer dizer que o preço da carteira teórica das ações mais negociadas é de 100.000 reais.

Que horas abre e fecha a bolsa de valores?

O horário de negociação na B3 vai das 10h às 18h. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h, enquanto o after-market ocorre entre 18h25 e 18h45. Já as negociações com o Ibovespa futuro ocorrem entre 9h e 17h55.

Confira as últimas notícias de Invest: