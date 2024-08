Ibovespa passa por correção e abre em queda; dólar sobe mais de 1%

Após três pregões consecutivos renovando a máxima histórica, o Ibovespa abriu a sessão desta quinta-feira, 22, em queda. O principal índice acionário da B3 passa por uma correção, e perde os 136 mil pontos.

Dentre as ações de mais peso na bolsa, a queda de mais de 1,5% do Itaú (ITUB4) no início da sessão ajuda a puxar o índice para baixo. Vale (VALE3), Petrobras (PETR4) e Bradesco (BBDC4) também recuam e impactam o índice.

Os papéis ITUB4 caem após o banco UBS rebaixar a recomendação de compra para neutra, devido ao seu valuation e ao potencial limitado de valorização em relação ao preço-alvo.

Ibovespa hoje

IBOV: -0,70% aos 135.510 pontos

Em dia de agenda econômica um pouco mais esvaziada, os investidores estão atentos aos comentários do diretor de Política Monetária, Gabriel Galípolo, que participa de um congresso da Fenabrave, às 14h30. A autoridade também comparece a um evento acadêmico na FGV-SP às 17h.

Nos EUA, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, representa o Brasil no Simpósio de Jackson Hole, em Wyoming, que tem início nesta quinta-feira. A presença dele está agendada entre as 21h e as 00h. O destaque do evento, no entanto, será amanhã, com as falas do presidente do Federal Reserve (Fed, banco central americano), Jerome Powell.

De olho nos indicadores econômicos, destaque para o resultado da arrecadação federal do Brasil em julho. De acordo com a Receita Federal, a arrecadação mensal de impostos somou R$ 231,044 bilhões, em linha com as projeções de economistas do Itaú e da Genial Investimentos. O número representa um aumento de 10,21% frente os R$ 208,8 bilhões de junho e é a maior para o mês na série histórica iniciada em 1995.

Lá fora, nos EUA, houve a divulgação dos novos pedidos de seguro-desemprego na semana encerrada no dia 17 de agosto. Segundo o Departamento do Trabalho, o país registrou 232.000 solicitações, em linha com as projeções do mercado e ante os 228.000 da semana anterior (números revisados).

Dólar hoje

Nesta quinta-feira, 22, o dólar opera em alta de 1,35% aos R$ 5,555. Na sessão anterior, a moeda fechou em queda de 0,07%, cotada a R$ 5,481.

Como é calculado o índice Bovespa?

Principal índice de ações da bolsa brasileira, a B3, o Ibovespa é calculado em tempo real, com base na média do desempenho dessa carteira teórica de ativos, cada uma com seu peso na composição do índice.

Funcionando como um termômetro do desempenho consolidado das principais ações para o mercado, cada ponto do Ibovespa equivale a 1 real. Por isso, se o Ibov está em 100 mil pontos, isso quer dizer que o preço da carteira teórica das ações mais negociadas é de R$ 100 mil.