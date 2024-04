Os recados de Campos Neto: aumento de incertezas e o risco de fim do ciclo de queda de juros

O presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, foi claro ao afirmar nesta quarta-feira, 17, que as incertezas aumentaram desde a última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom). E esses riscos podem afetar o ritmo ou paralisar de queda da taxa de juros no Brasil.

Segundo ele, a maior parte dessa incerteza, que afetou o preço dos ativos no Brasil, decorre da interpretação de que a queda de juros nos Estados Unidos deve ocorrer no fim do ano ou ficar para 2025. E, em menor parte, a piora do ambiente no Brasil decorre da mudança da meta fiscal.

Internamente, Campos Neto afirmou que a perda da âncora fiscal — ou seja, do controle das contas públicas — pode trazer um custo ainda maior para a política monetária. Na prática, isso significa dizer que o ciclo de corte de juros pode estar mais perto do fim.

“Tivemos uma revisão fiscal, em direção ao que o mercado esperava. Mas o problema, e mencionamos isso, é que as âncoras fiscal e monetária são intimamente relacionadas. Se perde credibilidade, ou se há mais questionamentos sobre a âncora fiscal, fica mais caro do outro lado. [As políticas fiscal e monetária] São relacionadas. Sempre defendemos que devemos manter e perseguir a meta (fiscal), e fazer o que é necessário para atingi-la. Entendemos que houve necessidade de mudar”, disse.

O presidente do BC também sinalizou que é necessário algum tempo para entender os efeitos da mudança da meta fiscal nas variáveis observadas pelo Copom para a definição das taxas de juros.

“No fiscal, não sabemos como vai afetar a credibilidade. Temos que ver como vai afetar as variáveis importantes para nós”, disse.

Impactos sobre expectativas

Tradicionalmente, mudanças nas metas fiscais se traduzem em aumento das expectativas de inflação.

A EXAME consultou ex-diretores do BC que produzem modelos semelhantes aos da autoridade monetária para estimar a inflação de 2024 e dos próximos anos. Em todos eles as projeções para o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) subiram consideravelmente com a decisão do Ministério da Fazenda de zerar o déficit público somente em 2025 e promover um ajuste fiscal somente no próximo governo.

Campos Neto deu um recado importante sobre expectativas de inflação ou dizer que o BC terá um “trabalho difícil à frente”, mas que fará o que for necessário para ancorar as estimativas.

Segundo ele, esses dados são muito relevantes para o Copom e que fará o que for necessário para ancorar as expectativas. Com o aumento das incertezas fiscais, o risco de o ciclo de queda de juros ser interrompido aumentou.

“As expectativas de inflação são muito relevantes para nós. Não há dúvida de que é muito importante manter as expectativas de inflação ancoradas. Sabemos que teremos um trabalho difícil à frente. Vamos fazer o que for necessário para ancorar as expectativas de inflação”, disse o presidente do BC.

Com a mudança da meta fiscal, a deterioração das expectativas tende a ocorrer rapidamente. Resta saber como o BC reagirá a esse processo.