Ibovespa agora: bolsa abre em alta e volta a sustentar 131 mil pontos

Opera em alta o Ibovespa desta quinta-feira, 21, que é marcado por novos dados econômicos dos Estados Unidos — e que devem pautar as próximas decisões do Federal Reserve (Fed, banco central americano). Outros números que são repercutidos pelos investidores são referentes à inflação brasileira.

Na manhã de hoje, o BC do Brasil divulgou o Relatório Trimestral de Inflação (RTI), que reduziu de 1,8% para 1,7% a estimativa de crescimento para a economia no próximo ano, enquanto a estimativa para a inflação é de 3,5%. O documento de 79 páginas ainda trouxe as principais preocupações e anseios da instituição em relação à variação de preços no país para 2024. Agora, as expectativas ficam com a coletiva de imprensa com o presidente do BC, Roberto Campos Neto, às 11h.

Mas o que de fato vai precificar o mercado — tanto o nosso, quanto os globais — são os números vindos dos EUA. Por lá, às 10h30, será divulgada a revisão dos números de crescimento do terceiro trimestre. Na primeira versão, o crescimento passou de 4,9% para 5,2%. Por volta do mesmo horário, também será publicada a quinta revisão do Índice de Preço sobre Consumo Pessoal (PCE, na sigla em inglês). Na leitura anterior, o indicador do terceiro trimestre ficou em 2,8%, enquanto o núcleo foi de 2,3%.

Ibovespa agora

IBOV: +0,69%, aos 131.709 pontos.

De volta ao Brasil, está prevista para esta quinta-feira a votação do projeto de Lei Orçamentária Anual de 2024 pela Comissão Mista de Orçamento (CMO). De acordo com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, a sessão do Congresso só deve começar depois que a comissão concluir a votação.

Já no radar corporativo, a Klabin (KLBN11) anunciou aquisições de US$ 1,16 bilhão para reduzir gastos com madeira. A companhia adquiriu 100% da Arauco Florestal Arapot (AFA) e da Arauco Forest Brasil (AFB), além da compra indireta de 49% do capital social da Florestal Vale do Corisco (VdC) e de 100% da Empreendimentos Florestais Santa Cruz.

Enquanto isso, a Braskem (BRKM5) é alvo da Operação Lágrimas de Sal, da Polícia Federal, que investiga possíveis crimes cometidos durante os anos de exploração de sal-gema pela companhia em Maceió. As investigações apuraram indícios de que as atividades de mineração desenvolvidas no local não “seguiram os parâmetros de segurança previstos na literatura científica e nos respectivos planos de lavra, que visavam a garantir a estabilidade das minas e a segurança da população que residia na superfície”.

Dólar hoje

O dólar opera em queda nesta quinta-feira. Hoje, a moeda americana cai 0,38%, a R$ 4,894. Na terça, o dólar encerrou o dia com queda de 0,81%, cotado a R$ 4,865.

Como é calculado o índice Bovespa?

Principal índice de ações da bolsa brasileira, a B3, o Ibovespa é calculado em tempo real, baseado na média do desempenho dessa carteira teórica de ativos, cada uma com seu peso na composição do índice.

Funcionando como um termômetro do desempenho consolidado das principais ações para o mercado, cada ponto do Ibovespa equivale a 1 real. Por isso, se o IBOV está em 100.000 pontos, isso quer dizer que o preço da carteira teórica das ações mais negociadas é de 100.000 reais.

Que horas abre e fecha a bolsa de valores?

O horário de negociação na B3 vai das 10h às 18h. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h, enquanto o after-market ocorre entre 18h25 e 18h45. Já as negociações com o Ibovespa futuro ocorrem entre 9h e 17h55.

