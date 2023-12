Relatório de inflação do BC, PIB dos EUA e aquisições da Klabin: 3 assuntos que movem o mercado

Os índices futuros americanos sobem na manhã desta quinta-feira, 21, após um pregão de realização de lucros nas bolsas de Nova York, que tiveram a pior performance desde setembro na sessão passada. Na Europa, o tom negativo ainda predomina, enquanto investidores seguem à espera de dados da economia americana.

EUA revisa PIB do 3º trimestre

Às 10h30 será divulgada a segunda e última revisão dos números de crescimentos dos Estados Unidos no terceiro trimestre. Os dados referentes ao período têm mostrado uma economia americana bastante pujante, com o produto interno bruto (PIB) de 5,2%. O forte crescimento no período é explicado pelo consumo das famílias e gastos do governo. Na primeira revisão, o crescimento passou de 4,9% para 5,2%. Também será divulgado nesta quinta a revisão do Índice de Preço sobre Consumo Pessoal (PCE, na sigla em inglês), que foi revisado para baixo na última divulgação, ficando em 2,8% no terceiro trimestre e seu núcleo, em 2,3%. Uma eventual revisão para cima nesse indicador pode frear as apostas de um afrouxamento monetário mais agressivo no próximo ano, tendo em vista que o indicador é uma das principais referências de inflação do Federal Reserve, o BC americano.

Relatório de inflação do BC e fala de Campos Neto

Discussões sobre inflação e política monetária também devem dominar o mercado brasileiro nesta quinta, com a repercussão do relatório trimestral de inflação do divulgado nesta manhã pelo Banco Central. O documento de 79 páginas trás as principais preocupações e anseios do BC para a variação de preços. A projeção para o Índice de Preço ao Consumidor Amplo (IPCA) deste ano de de 4,6% e para o ano que vem de 3,5%, em linha com as expectativas do mercado, mas acima do centro da meta de inflação, que é de 3% para o ano que vem.

O documento será esmiuçado com mais detalhes às 11h, em apresentação do diretor de Política Econômica do Banco Central (BC), Diogo Abry Guillen. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, dará uma entrevista coletiva na sequência. O evento poderá ser acompanhado pelo canal do BC no YouTube.

Aquisição da Klabin (KLBN11)

A Klabin anunciou a aquisição de 100% da Arauco Florestal Arapot (AFA) e da Arauco Forest Brasil (AFB) e a compra indireta de 49% do capital social da Florestal Vale do Corisco (VdC) e de 100% da Empreendimentos Florestais Santa Cruz. O valor da aquisição, que considera capital de giro zero e dívida líquida zero, será de US$ 1,160 bilhão. O valor está sujeito a eventuais ajustes nos termos do contrato, a serem pagos na data de conclusão do Projeto Caetê.

