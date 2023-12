Campos Neto afirma que Copom deve cortar juros em 0,5 pp nas próximas duas reuniões

O presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, afirmou nesta quinta-feira, 21, que o Comitê de Política Monetária (Copom) deve reduzir os juros em 0,5 ponto percentual nas reuniões de janeiro e março de 2024. Com isso, a Selic deve cair para 10,75% ao ano.

A mensagem de Campos Neto é um reforço aos apontamentos feitos no comunicado e na ata da úlitma reunião do Copom, que reduziu os juros para 11,75% ao ano.

"Neste momento entendemos que a linguagem do Copom não é amarrada. Entendemos que 'próximas duas reuniões' é compatível com as incertezas", disse.

Ritmo apropriado

O presidente do BC também afirmou que a inflação corrente tem demonstrado melhora, enquanto a ociosidade da economia ficou estável e as expectativas permanecem desancoradas. Apesar disso, ele disse que há uma melhora na inflação de serviços.

"Olhando o conjunto, a gente entende que o ritmo de queda (da Selic) é apropriado", afirmou.

Núcleos de inflação

Também presente na coletiva, o diretor de Política Econômica do BC, Diogo Guillen, afirmou que os núcleos de inflação ainda estão em níveis mais elevados do que no período pré-pandemia.

Segundo ele, o Copom avaliou que o cenário externo está em situação menos adversa e volátil e do que na reunião anterior e que há sinais incipientes de desinflação.

"É interessante ver o processo acontecendo, a volta da desinflação. Isso reforça argumento de desinflação em dois estágios, puxada pelos voláteis, administrados, e entrando no segundo estágio como os núcleos, como caracterizado no Brasil, ainda rodando em níveis mais elevados do que no pré-pandemia", disse.