Projeto Caetê: Klabin (KLBN11) anuncia aquisições de US$ 1,16 bilhão para reduzir gastos com madeira

A Klabin (KLBN11) anunciou a aquisição de 100% da Arauco Florestal Arapot (AFA) e da Arauco Forest Brasil (AFB) e a compra indireta de 49% do capital social da Florestal Vale do Corisco (VdC) e de 100% da Empreendimentos Florestais Santa Cruz. O valor da aquisição, que considera capital de giro zero e dívida líquida zero, será de US$ 1,160 bilhão.

As aquisições fazem parte do Projeto Caetê, que contempla a compra de 150 mil hectares de área total, sendo a maior parte no Paraná. Desse total, 85 mil hectares serão de área produtiva, com volume esperado de 31,5 milhões de toneladas de madeira em pé. O valor ainda está sujeito a eventuais ajustes nos termos do contrato, a serem pagos na data de conclusão do Projeto Caetê.

Sinergias

A Klabin, com a aquisição, completa a expansão de terras no Paraná para o abastecimento do Projeto Puma II, antecipando o atingimento da autossuficiência alvo de madeira. O resultado, explicou a companhia em fato relevante, será um menor volume de investimento necessário nos próximos anos, principalmente relacionados a compra de madeira em pé de terceiros. Neste ano, os investimentos totais giraram perto de R$ 4,5 bilhões. Esse total deverá cair para R$ 3,3 bilhões no ano que vem e para R$ 2,5 bilhões até 2028.

A previsão é que após a colheita do ciclo atual, a Klabin supere o alvo de 75% de autossuficiência em madeira própria em cerca de 60 mil hectares produtivos.

A Klabin ainda prevê redução de custos operacionais de colheita e transporte de madeira. Para 2024, Klabin estima um custo caixa total de R$ 3,1 mil/ton. A Klabin estima uma redução do custo caixa total em cerca de R$ 350 a R$ 400 milhões por ano entre 2025 e 2028.guilhre

A operação ainda está sujeita à aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE).

