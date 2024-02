Ibovespa agora: bolsa opera em queda à espera da ata do Fed

O Ibovespa desta quarta-feira, 21, opera em queda. O principal índice da bolsa de valores brasileira cai 0,08%, aos 129.811 pontos. A sessão de hoje deve ser embalada pela ata da última reunião do Federal Reserve, que será divulgada à tarde, junto aos novos capítulos da novela da reoneração de 17 setores em Brasília. Além disso, a temporada de resultados do quarto trimestre deve balançar os índices, tanto por aqui quanto nos Estados Unidos.

Em um dia de agenda vazia de indicadores, as atenções dos investidores devem se voltar aos EUA. Por lá, o Fed (o BC americano) publicará a ata da sua última reunião, que manteve a taxa de juro inalterada no intervalo entre 5,25% e 5,5%. Embora a decisão já tenha sido amplamente divulgada, a expectativa é de que o documento traga pistas sobre a condução da política monetária por lá.

Ibovespa agora

IBOV: -0,08%, aos 129.811 pontos.

Isso porque a precificação de quando o corte no juro americano ocorrerá tem sido postergada, conforme dados econômicos mostram que a atividade segue aquecida. Antes, as apostas eram de que a flexibilização monetária por lá teria início já na próxima reunião de março. No entanto, sobretudo após dados fortes do mercado de trabalho, as expectativas arrefeceram para maio ou junho — sendo este último mês a principal aposta agora.

Ainda nos EUA, a temporada de balanços prossegue com destaque para a divulgação dos resultados da Nvidia depois do fechamento. A fabricante de chips acumula uma valorização de 200% nos últimos 12 meses e tem um valor de mercado de quase US$ 1,7 trilhão. Ainda assim, na véspera, a companhia encerrou as negociações em Nova York com queda de 4,35%, com os investidores cautelosos se os resultados estarão em linha com o alto valuation da companhia.

Por aqui os balanços também estão a todo vapor. Ontem à noite, depois do fechamento do Ibovespa, a Gerdau (GGBR4) apresentou uma queda de 51% no lucro líquido, para R$ 587 milhões no quarto trimestre, e ficou abaixo das estimativas do mercado. Mesmo assim, na abertura do pregão de hoje, os papéis da siderúrgica subiam 1,52%. Enquanto isso, a Telefônica Brasil (VIVT3) superou as expectativas com um lucro líquido de R$ 1,6 bilhão, alta de 42,1% frente ao mesmo período do ano anterior.

E antes da abertura do mercado a Weg (WEGE3) reportou um lucro líquido de R$ 1,7 bilhão, um avanço de 46,2% na comparação anual. O resultado ficou acima das expectativas, sendo que a projeção era de um lucro de R$ 1,34 bilhão. Além disso, a companhia ainda anunciou o pagamento de R$ 1,249 bilhão em dividendos complementares referentes ao resultado de 2023. Os papéis WEGE3 lideravam as altas na abertura do IBOV, com avanço de 4,98%.

Maiores altas do Ibovespa

Weg (WEGE3): +4,98%

Pão de Açúcar (PCAR3): +4,26%

Gerdau (GGBR4): +2,06%

Maiores quedas do Ibovespa

CSN (CSNA3): -4,17%

Hapvida (HAPV3): -3,66%

Magazine Luiza (MGLU3): -2,71%

Dólar hoje

O dólar opera em queda nesta quarta-feira. Hoje, a moeda americana cai 0,07%, a R$ 4,929. Na terça-feira, o dólar fechou em queda de 0,60%, cotado a R$ 4,932.

Como é calculado o índice Bovespa?

Principal índice de ações da bolsa brasileira, a B3, o Ibovespa é calculado em tempo real, baseado na média do desempenho dessa carteira teórica de ativos, cada uma com seu peso na composição do índice.

Funcionando como um termômetro do desempenho consolidado das principais ações para o mercado, cada ponto do Ibovespa equivale a 1 real. Por isso, se o IBOV está em 100.000 pontos, isso quer dizer que o preço da carteira teórica das ações mais negociadas é de 100.000 reais.

Que horas abre e fecha a bolsa de valores?

O horário de negociação na B3 vai das 10h às 18h. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h, enquanto o after-market ocorre entre 18h25 e 18h45. Já as negociações com o Ibovespa futuro ocorrem entre 9h e 17h55.

