Resultado da Nvidia: o que esperar do balanço da nova queridinha de Wall Street

A fabricante de chips Nvidia divulgará seus resultados do último trimestre após o fechamento dos mercados norte-americanos nesta quarta-feira, 21.

É o primeiro depois de uma série de marcos estelares, que incluem ultrapassar a Amazon e a Alphabet e se tornar a terceira empresa mais valiosa de Wall Street, com uma alta de 40% no ano. Tudo isso impulsionado pela vendas de chips para inteligência artificial.

Mas grandes feitos vêm com grandes responsabilidades. As expectativas em torno do balanço da Nvidia têm deixado os investidores ansiosos, e os papéis da empresa tiveram seu pior dia desde outubro na última terça-feira, 20. As suas ações chegaram a cair 8.6% em um momento do pregão, e, no total, a empresa perdeu US$ 78 bilhões em valor de mercado nesta terça. Nesta manhã, durante o pré-mercado, a Nvidia caiu 1,5%, a US$ 684,48.

Todas as outras empresas de tecnologia já divulgaram seus balanços para o período, e qualquer número fora do esperado nos resultados pode fazer com que a Nvidia pague um preço caro. Espera-se uma receita de US$ 20,4 bilhões, um aumento nada modesto de quase 240% em relação ao ano anterior, de acordo com consenso da LSEG.

O lucro líquido aumentou sete vezes para US$ 10,5 bilhões, em comparação com US$ 1,41 bilhão no ano anterior, segundo projeções do mercado. A expectativa para o lucro ajustado por ação é de US$ 4,59. Já a receita deve aumentar quatro vezes para US$ 17,06 bilhões, de acordo com a FactSet.

A empresa já reportou um crescimento de 200% ano a ano no terceiro trimestre, e agora a atenção está também sobre os comentários do CEO, Jensen Huang, sobre a manutenção (ou não) dessa taxa de crescimento estratosférica.

IA como até quando?

Uma preocupação potencial é que muitas das vendas da Nvidia estão indo para grandes empresas de tecnologia, como Microsoft, Amazon, Meta e Google. Qualquer uma delas poderia decidir reduzir os gastos com hardware de inteligência artificial em algum momento se não estiverem vendo os benefícios pretendidos. Assim, se o hype de IA não se provar duradouro, as perspectivas podem não ser tão otimistas assim para a Nvidia.

O segmento de jogos da Nvidia, que inclui placas gráficas para PCs e laptops era o principal negócio da empresa, também deve crescer, mas a uma taxa mais comedida de 49%, para US$ 2,72 bilhões em receita. Algumas das placas de jogos da Nvidia também são usadas por pequenas empresas e pesquisadores para IA.