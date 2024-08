Ibovespa abre acima dos 136 mil pontos de olho em falas de Haddad e Campos Neto

O Ibovespa abriu a sessão desta terça-feira, 20, com alta de 0,20% aos 136.191 pontos, renovando a máxima histórica intraday. Na sessão anterior, o principal índice acionário da B3 também estabeleceu um novo recorde de fechamento ao subir 1,36% e encerrar o dia a 135.778 pontos.

Ibovespa hoje

IBOV: + 0,20% aos 136.191 pontos

Ontem, além das altas expectativas para o corte de juros nos EUA, repercutiu bem no mercado as falas de Gabriel Galípolo, diretor do Banco Central, em que ele reforça o compromisso dos diretores em trazer a inflação para a meta. “Estamos dependentes de dados e abertos a juro alto por mais tempo ou elevação”, disse durante evento em Belo Horizonte.

Macro Day

Hoje, os holofotes do mercado hoje se dirigem para o Macro Day, evento anual do BTG Pactual (mesmo grupo controlador da EXAME) que reúne especialistas, autoridades e grandes nomes da economia brasileira. A primeira palestra contou com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e mediação de Mansueto Almeida, economista-chefe do BTG Pactual.

Haddad se mostrou otimista em relação às perspectivas de crescimento para o Brasil, dizendo que “não existe solução para a economia brasileira que não seja pelo crescimento”, e que “não há razão nenhuma para o Brasil não crescer acima da média mundial.”

Quando questionado sobre as despesas de programas sociais, o ministro afirmou que o controle é necessário. Haddad recordou a criação dos programas na virada do século e disse que eles eram baseados em um controle rígido, com as condições de elegibilidade sendo verificadas mês a mês.

Com o raciocínio, Haddad comenta que esse é o momento para fazer um pente-fino nas concessões como forma de equilibrar os programas sociais. “Isso não pode ser chamado de corte quando se corrige uma distorção; se há necessidade, a correção tem que ser feita.”

Já em relação à política monetária, Haddad disse que não cabe a ele dizer o que os dirigentes do Banco Central (BC) devem fazer. Entretanto, afirmou que “se apertar ainda mais, pode bloquear um ciclo virtuoso que pode gerar também inflação”.

Na sequência, Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, discursou. A autoridade comentou que da última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) para cá, a posição da diretoria não mudou do que foi falado no comunicado. Entretanto, ele observa que o cenário externo está um pouco melhor, com o cenário de pouso suave nos EUA prevalecendo hoje. "O maior risco era não ter queda de juros nos EUA, ou ela demorar."

Campos Neto também comenta que foi feito uma força-tarefa do BC para diminuir o prêmio de risco criado após a votação dividida de maio. Segundo a autoridade, parte da queda no prêmio foi derivado de uma organização entre os diretores. "Observamos que o mercado via que a política monetária do futuro teria menos credibilidade. Então passamos a nos comunicar melhor, explicar o que estamos pensando, todos os diretores falando de forma organizado."

Dólar hoje

Nesta terça-feira, 20, o dólar comercial opera em alta de 0,68% aos R$ 5,449. Na sessão anterior, a moeda caiu 1,03%, cotada a R$ 5,41.

Como é calculado o índice Bovespa?

Principal índice de ações da bolsa brasileira, a B3, o Ibovespa é calculado em tempo real, com base na média do desempenho dessa carteira teórica de ativos, cada uma com seu peso na composição do índice.

Funcionando como um termômetro do desempenho consolidado das principais ações para o mercado, cada ponto do Ibovespa equivale a 1 real. Por isso, se o Ibov está em 100 mil pontos, isso quer dizer que o preço da carteira teórica das ações mais negociadas é de R$ 100 mil.