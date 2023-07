Ibovespa hoje: Vale puxa alta da bolsa em dia misto no exterior

O Ibovespa sobe nesta quinta-feira, 20, puxado pelas ações da Vale. A mineradora, que possui a maior participação do índice, avança mais de 1%. A valorização ocorre em linha com a do minério de ferro, que encerrou a sequência de perdas na China, nesta madrugada. A commodity subiu 1,8% para US$ 118.25 por tonelada.

Ibovespa agora

Ibovespa: + 0,10%, 117.643 pontos

Apesar da alta da bolsa brasileira, os mercados seguem mistos no exterior, com investidore savaliando a última safra de balanços do segundo trimestre. Entre os destaques estão os resultados da Tesla, Netflix e TSMC. As ações dessas empresas abriram em queda nos Estados Unidos. O índice Nasdaq, com maior peso de ações de tecnologia, lideram as perdas em Nova York. O Dow Jones e bolsas da Europa operam em leve alta nesta manhã.

Maiores altas do Ibovespa

NTCO3: + 3,96%

ALPA3: + 1,29%

VALE3: + 1,09

Maiores quedas do Ibovespa

SMTO3: - 2,47%

UGPA3: - 1,70%

CASH3: - 1,18%

Que horas fecha a bolsa de valores

O horário de negociação na B3 vai das 10h às 17h. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h, enquanto o after-market ocorre entre 17h25 e 17h30. Já as negociações com o Ibovespa futuro ocorrem entre 9h e 17h55.