Escolhido por Trump para liderar Tesouro promete menos inflação e mais sanções à Rússia

O escolhido pelo presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, para comandar o Departamento do Tesouro, o magnata Scott Bessent, prometeu nesta quinta-feira, na audiência no Senado de sua aprovação no cargo, que uma de suas metas será reduzir a inflação e impor mais sanções à Rússia.

Diante de um grupo de legisladores do comitê bancário do Senado, Bessent disse que espera que a inflação se aproxime da meta do Federal Reserve (Fed, banco central americano) de reduzir os aumentos de preços para 2% com base na taxa anual de gastos com consumo pessoal.

Uma das promessas de Trump, que tomará posse como presidente em 20 de janeiro, é impor tarifas sobre os produtos vindos do exterior, especialmente de China e México, este último condicionado a uma maior colaboração para conter a migração.

Alguns economistas expressaram preocupação com o fato de que tarifas mais altas aumentariam os custos para os consumidores no país.

Durante a audiência, Bessent - um veterano de Wall Street - não respondeu diretamente às perguntas dos legisladores sobre a imposição de tarifas, mas disse que é preciso defender os interesses dos EUA no exterior.

“Devemos proteger as cadeias de suprimentos que são vulneráveis a concorrentes estratégicos e (...) garantir que o dólar americano continue sendo a moeda de reserva mundial”, acrescentou.

Durante seu discurso, Bessent também criticou a política de sanções do atual governo e previu mais guerra econômica contra a Rússia.

“Se alguma autoridade da Federação Russa estiver assistindo a esta audiência, ela deve saber que Trump está pedindo o fim da guerra na Ucrânia como parte de sua estratégia, e eu sou 100% a favor do aumento das sanções, especialmente contra as empresas petrolíferas russas”, afirmou.

Se for confirmado pelo Senado, ele se tornará o primeiro membro do gabinete abertamente LGBTQI confirmado pela câmara alta do Congresso em um governo do Partido Republicano.

Richard Grenell, também gay, atuou como diretor interino de inteligência nacional durante o primeiro governo Trump, mas seu cargo não foi confirmado pelo Senado.

Aos 62 anos, Bessent é casado com John Freeman, ex-promotor, e eles têm dois filhos, um detalhe que Trump não mencionou na declaração em que anunciou sua nomeação, e na qual costuma mencionar as situações pessoais de seus escolhidos.