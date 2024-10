Ibovespa opera em queda com petroleiras caindo em bloco

O Ibovespa opera, na sessão desta terça-feira, 15, em queda de 0,18% aos 130.772 pontos. Apesar do modesto avanço, o mercado acompanha de perto as petroleiras, que recuam em peso, principalmente Petrobras (PETR4), além de Vale (VALE3). As empresas figuram entre as maiores quedas da bolsa acompanhando o recuo das respectivas commodities lá fora.

Ibovespa hoje

IBOV: -0,18% aos 130.772 pontos

-0,18% aos 130.772 pontos Vale (VALE3): -1,65%

-1,65% Petrobras (PETR3; PETR4): -1,35% e -1,43%.

-1,35% e -1,43%. Prio (PRIO3): -2,37%

-2,37% PetroReconcavo (RECV3): -1,62%

A queda em mais de 4% do petróleo, que atinge seu menor valor em duas semanas, ocorre após a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) revisar sua previsão de crescimento da demanda global de petróleo para 2024, reduzindo a projeção de 1,74 milhão de barris por dia (bpd) para 1,64 milhão bpd.

Essa revisão, por sua vez, tem como principal fator o consumo da China, cuja previsão de demanda também foi reduzida de 650 mil bpd para 580 mil bpd, refletindo as dificuldades do mercado doméstico e as margens mais estreitas para exportação.

A situação na China ocorre paralelamente à produção recorde dos Estados Unidos, ampliando o excesso de oferta global de petróleo e enfraquecendo ainda mais os preços.

Somam-se à questão chinesa os relatos de que Israel evitou atingir alvos de petróleo no Irã, aliviando temores de interrupções na oferta no país, que é um dos maiores produtores da commodity do mundo.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, teria assegurado aos EUA que eventuais ataques de Israel teriam como foco alvos militares e não as instalações nucleares ou de petróleo, de acordo com o Washington Post.

Isso contribuiu para dissipar o chamado “prêmio de guerra” embutido nos preços, que refletia as tensões geopolíticas no Oriente Médio. Às 10h29, o petróleo de referência Brent recuava 4,25% cotado a US$ 74,17 por barril. Já a referência West Texas Intermediate (WTI) caía 4,61% cotada a US$ 70,43.

Por fim, dados fracos de exportação e importação na China também colaboraram com a queda do minério de ferro. O contrato de janeiro, o mais negociado na bolsa de Dalian da China, terminou o dia com queda de 0,38%, a 791,5 iuanes (US$ 111,26 dólares), equanto a referência para novembro na bolsa de Singapura recuou 1,43%, a US$ 106,05 a tonelada - o que afeta a Vale diretamente.

Hoje, os olhares também estão atentos à prévia operacional da mineradora, prevista para sair pós-mercado, além da divulgação dos resultados do terceiro trimestre da concorrente australiana, Rio Tinto.

De olho no risco fiscal

Entretanto, as negociações hoje podem ter um contrapeso. Circulam no mercado notícias de que o governo Lula prepara medidas mais estruturais de contenção de gastos, que devem ser anunciadas após segundo turno das eleições municipais. O plano envolveria dois objetivos: um focado em ações, como a revisão de benefícios (já anunciadas pelo governo), e outro mais amplo, com foco em diversos ministérios.

Para Bruno Benassi, analista de ativos da Monte Bravo, o movimento diminui, em um primeiro momento, as preocupações fiscais com o Brasil, o que reflete no fechamento dos juros futuros. Às 10h22, os DIs de 2026 a 2034 recuavam em bloco.

“Mas esse fechamento é muito mais por uma narrativa, do que realmente algo que tenha sido feito. Se o mercado comprar essa narrativa, apesar da performance mais negativa das empresas de commodities, podemos ter uma performance positiva de outros setores, que foi o que fez o Ibovespa subir ontem, como bancos, que têm um peso quase equiparável ao de commodities”, afirma Benassi.

Dólar hoje

O dólar comercial opera em alta de 1,08%, sendo negociado a R$ 5,642. Na última sessão, a moeda havia caído 0,58%, sendo negociada a R$ 5,582.

