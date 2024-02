Após sugerir 'desastre' das big techs, investidor de 'A Grande Aposta' compra ações da Amazon

Michael Burry, o investidor famoso pelo livro e filme "A Grande Aposta", comprou ações da Amazon e Alphabet no último trimestre, segundo um documento da SEC (Securities and Exchange Commission), órgão regulador dos Estados Unidos, na última quarta-feira, 14.

As compras de Big Tech chamam a atenção, considerando que Burry disse anteriormente que o boom de ações de tecnologia não duraria, e que os nomes mais destacados do mercado estavam caminhando para o desastre.

Burry quase dobrou seu número de ações, indo de 13 posições para 25, e mais que dobrou seu valor total, pulando de US$ 44 milhões para US$ 95 milhões.

As novas participações da Scion Asset Management incluíam Oracle, Citigroup, CVS, MGM Resorts, Warner Bros Discovery e Toast. O fundo também aumentou suas participações no Alibaba e JD.com, tornando os dois titãs chineses de comércio eletrônico suas duas principais posições, valendo quase US$ 6 milhões cada. Enquanto isso, a Scion saiu de suas apostas em ações como Crescent Energy, Stellantis e Hudson Pacific Properties.

O investidor Michael Burry é mais conhecido por sua enorme aposta contra a bolha imobiliária dos anos 2000, imortalizada no livro e no filme "A Grande Aposta". Ele retornou às manchetes por investir na GameStop mais de um ano antes de a varejista de videogames se tornar o símbolo da frenesi das "meme stocks" no início de 2021.