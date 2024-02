Boletim Focus: mercado leva estimativa de inflação para 2024 e 2025

O Boletim Focus divulgado nesta terça-feira, 15, aumentou a expectativa para a inflação de 2024 e de 2025. Os analistas mantiveram a estimativa para o PIB do próximo ano. A divulgação das estimativas de economista, que é revelada às segundas-feiras, foi adiada em um dia devido à operação adotada pelos funcionários do Banco Central (BC).

IPCA no Focus

A estimativa do IPCA para 2024 subiu de 3,81% para 3,82%. Essa foi a primeira alta em quatro semanas. Um mês antes, a mediana era de 3,87%. Considerando as 74 estimativas atualizadas nos últimos cinco dias úteis, a mediana para 2024 passou de 3,76% para 3,79%.

Para 2025, que também está no foco da política monetária, a projeção subiu de 3,50% para 3,51%. Foi a primeira alta após seguir estável por 28ª semanas seguidas. A projeção para 2026 permaneceu em 3,50%, mesmo nível dos últimos 32boletins.

O Comitê de Política Monetária (Copom) divulgou na semana passada projeção de 3,5% para o IPCA de 2024, igual à da reunião anterior, de dezembro. Para 2025, também seguiu em 3,2%. O colegiado reduziu a Selic pela quinta vez consecutiva em 0,50 ponto porcentual, para 11,25% ao ano.

PIB

A mediana das projeções para o PIB deste ano ficou em 1,60%, pela terceira semana consecutiva. Um mês antes, a projeção era de 1,59%. Nas estimativas atualizadas nos últimos cinco dias úteis, a mediana para 2024 caiu para 1,61%. A projeção para 2025 foi mantida em 2% pela 9ª semana seguida, assim como a de 2026 se manteve em 2% pela 27ª semana.

A estimativa do Ministério da Fazenda para o crescimento do PIB de 2024 é de 2,2%. Já no Banco Central, a projeção atual é de avanço de 1,7% neste ano, conforme o Relatório Trimestral de Inflação (RTI) de dezembro.

Selic

A projeção do mercado para a taxa básica de juros, a Selic, permaneceu em 9% pela 7ª semana consecutivo. A estimativa para 2025 continuou em 8,50%, e a projeção para 2026 ficou em 8,50% pela 27ª semana.

Na última reunião, o Copom cortou a Selic pela quinta vez consecutiva em 0,50 ponto porcentual, para 11,25% ao ano. O colegiado manteve a sinalização de que o ritmo de corte de 0,50 ponto continua sendo o mais apropriado para as próximas reuniões - no plural.

Câmbio

Os economistas do mercado financeiro mantiveram as expectativas para o dólar no fim deste ano e do próximo. A mediana do relatório Focus para 2024 permaneceu em R$ 4,92 - o mesmo nível da semana anterior, mas abaixo dos R$ 5,00 de um mês atrás. A projeção para o fim de 2025 continuou em R$ 5,00, o mesmo nível da edição anterior e de quatro semanas antes.