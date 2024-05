Ibovespa vira para alta em dia de ata do Copom e balanço da Petrobras

O Ibovespa, principal índice acionário do Brasil, abriu a sessão perto da estabilidade nesta terça-feira, 14. Próximo do meio dia, o indicador virou para alta e subia 0,39%.

Os investidores acompanharam agora pela manhã o discurso de Jerome Powell, presidente do Federal Reserve na Holanda. Ele disse que o banco central precisa ser paciente e deixar que as altas taxas de juros continuem a funcionar, dada a falta de progresso na inflação nos últimos meses. Powell disse que espera que a inflação caia mensalmente, mas os números do primeiro moderaram a sua confiança. Ele descreveu a política atual como restritiva. “O primeiro trimestre nos Estados Unidos foi notável pela falta de progressos adicionais na inflação. Não esperávamos que este fosse um caminho tranquilo, mas foram mais altos do que acho que alguém esperava.” Disse ainda que é necessário ter paciência e deixar que a política restritiva faço o trabalho.

Além do discurso de Powell, o dia hoje é marcado pela divulgação da ata do Copom (Comitê de Política Monetária). A divisão entre os membros do Comitê de Política Monetária (Copom), que reduziu os juros para 10,5% ao ano, foi explicada com a publicação da ata nesta terça-feira, 14. O grupo de cinco diretores do Banco Central (BC) que votou pela redução de 0,25 ponto percentual considerou que o risco de perda de credibilidade sobre o compromisso com o combate à inflação e com a ancoragem das expectativas era mais importante do que manter o guidance.

Ibovespa hoje

IBOV: 0,58% aos 128.90 pontos

“O mercado foi direto no parágrafo que continha a justificativa dos membros que votaram por uma queda de 0,50 ponto-base. Foram duas justificativas. [grifar]A primeira delas é o risco reputacional de não seguir o guidance. Foi dada uma sinalização de queda de 50 pontos e deveria ser reduzido 50 pontos, dado essa sinalização que teve, mas eles entenderam também que o cenário mudou, e reafirmaram o compromisso deles com a meta de inflação. Só que o cenário não mudou tão drasticamente para mudar a sinalização que deram na reunião anterior”, pontua Beto Saadia, economista e diretor de investimentos da Nomos.

Já o segundo ponto citado, de acordo com o especialista, foi a explicação de que, na prática, importa muito mais a taxa terminal de juros, ou seja, até quando o Banco Central vai reduzir os juros, do que se ele vai reduzir 0,25 ou 0,50 agora nessa reunião. O mercado, de fato, enxerga os juros de longo prazo como uma determinante principal de seus negócios, e uma redução de 0,25 ou 0,50 tem um peso bem menor.

Além disso, dados da inflação americana e repercussão do balanço da Petrobras (PETR4) também prometem movimentar o dia na bolsa.

Repercussão de resultados

Ontem, após o encerramento do mercado, a Petrobras (PETR4) divulgou seus números referentes ao primeiro trimestre de 2024. Durante esse período, a petroleira registrou lucro líquido de R$ 23,7 bilhões, representando queda de 37,9% em comparação ao mesmo período do ano anterior e uma diminuição de 23,7% em relação ao trimestre anterior. A receita de vendas também apresentou redução, totalizando R$ 117,72 bilhões, o que representa queda de 15,4% em relação ao primeiro trimestre de 2023 e de 12,3% em relação ao quarto trimestre.

Os resultados ruins fizeram com que as ações da empresa despencassem no começo do pregão. Por volta das 12, PETR4 recuava 1,49% enquanto PETR3 caía 2,24%, figurando como a segunda maior queda do dia. Apesar da desvalorização, houve ontem a aprovação pelo conselho de administração da estatal do pagamento de dividendos e juros sobre capital próprio (JCP) no valor de R$ 13,45 bilhões, relativos ao desempenho do primeiro trimestre de 2024. Esse provento corresponde a uma remuneração de R$ 1,04 por ação ordinária e preferencial. O pagamento será realizado em duas parcelas iguais de R$ 0,52 por ação, sendo a primeira em 20 de agosto e a segunda em 20 de setembro.

Já no topo do ranking de maiores desvalorizações, Natura (NTCO3) caía 6% no horário acima. A empresa também reportou ontem seus resultados e decepcionou o mercado. A empresa registrou prejuízo líquido consolidado de R$ 934,9 milhões no primeiro trimestre de 2024, o que representa aumento de 43,3% nas perdas em relação ao mesmo período do ano passado. Já a receita líquida consolidada foi de R$ 6,105 bilhões, queda de 5,7% em relação ao 1T23.