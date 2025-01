Ibovespa abre em alta com leve recuo dos juros futuros brasileiros e americanos

O Ibovespa abre a sessão desta segunda-feira, 13, em alta, com o recuo dos DIs de 2026 a 2034 nesta manhã – mesmo com a piora nas perspectivas macroeconômicas pelo Boletim Focus, com o Banco Central (BC) projetando um índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) para 2025 em 5%.

A queda dos juros futuros no Brasil, por sua vez, acompanham o fechamento da curva nos EUA, com os Treasuries de dois, cinco e dez anos recuando. O movimento é uma correção após os juros subirem significativamente na sexta-feira, 10, após os dados do payroll, relatório de empregos não-agrícolas do setor privado, virem muito mais forte do que o esperado, mostrando um mercado de trabalho aquecido.

Ibovespa hoje

IBOV: +0,23% aos 119.124 pontos

+0,23% aos 119.124 pontos Dólar: +0,04% aos R$ 6,11

Boletim Focus

No Boletim Focus desta semana, o BC elevou suas projeções para o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) para 2025, 2026 e 2028. Pela 13ª semana consecutiva, a inflação de 2025 subiu de 4,99% para 5%. Já a de 2026 subiu ligeiramente de 4,03% para 4,05%, enquanto a projeção de 2028 avançou de 3,50% para 3,56%. A estimativa de 2027, por sua vez, ficou em 3,90%.

Todas as estimativas para o Produto Interno Bruto (PIB) se mantiveram: 2,02% (2025), 1,80% (2026), 2% (2027 e 2% (2028).

O BC projeta uma Selic em 15% ao final de 2025, mesmo patamar da semana anterior. Em 2026 e 2028 as estimativas também se mantiveram em 12% (2026) e 10% (2028), enquanto a de 2027 subiu de 10% para 10,25%.

Apenas as estimativas para o câmbio de 2025 se mantiveram -- ainda em R$ 6. As dos outros anos foram revisadas para cima, de R$ 5,90 para R$ 6 (2026); de R$ 5,80 para R$ 5,82 (2027); de R$ 5,80 para R$ 5,88 (2028).

Como é calculado o índice Bovespa?

O Ibovespa é calculado em tempo real, baseado na média ponderada de uma carteira teórica de ativos. Cada ativo tem um peso na composição do índice, refletindo o desempenho das ações mais negociadas. Se o índice está em 100 mil pontos, o valor da carteira teórica é de R$ 100 mil.

Que horas abre e fecha a bolsa de valores?

O horário de negociação da B3 vai dar 10h às 18h, com o after market operando das 18h25 às 18h45. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h. Já as negociações com o Ibovespa futuro acontecem das 9h às 18h25.