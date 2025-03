Claro fora do ar? Operadora passa por instabilidades nesta segunda-feira, 24

A operadora Claro enfrenta instabilidades em sua rede nesta segunda-feira, 24, afetando principalmente o sinal móvel, de acordo com dados do site DownDetector e relatos de usuários nas redes sociais.

A maioria das queixas está relacionada à impossibilidade de conectar ao sinal 5G. Em alguns casos, o smartphone exibe a conexão, mas sem navegação ou funcionamento de aplicativos que dependem da internet móvel. Também há registros de falhas em chamadas e envio de mensagens.

As reclamações partem de várias regiões do país, especialmente de estados como Rio Grande do Sul, São Paulo e Paraná. No DownDetector, plataforma que monitora falhas em serviços digitais, o pico de notificações começou por volta das 5h da manhã, no horário de Brasília, e segue em crescimento.

*Mais informações em instantes