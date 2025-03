Quanto rende R$ 25.000 investidos no Tesouro Direto com a Selic a 14,25% por 1 ano?

O aumento da taxa Selic tem sido uma medida adotada pelo Banco Central para controlar a inflação e estabilizar a economia do país. Com a Selic em 14,25% ao ano, o Tesouro Direto, especialmente os títulos atrelados à Selic, se tornou uma opção atrativa para investidores que buscam segurança e rentabilidade em um cenário de juros altos. Mas, afinal, quanto rende um investimento de R$ 25.000 no Tesouro Direto ao longo de um ano?

O que é o Tesouro Direto e como ele funciona?

O Tesouro Direto é um programa do Governo Federal que permite aos cidadãos emprestar dinheiro para financiar a dívida pública. Em troca, o investidor recebe um rendimento baseado na taxa Selic (para os títulos Tesouro Selic) ou em outros indicadores econômicos. O principal atrativo desse investimento é a segurança, uma vez que é garantido pelo Governo Federal, além de ser de fácil acesso, com possibilidade de aplicações a partir de R$ 30.

Quando a Selic está alta, os Tesouros Selic têm sua rentabilidade aumentada, uma vez que o rendimento desses títulos acompanha diretamente a taxa de juros básica da economia. Esse fator faz com que os títulos do Tesouro Selic sejam uma boa opção para quem deseja proteger o valor investido contra a inflação, com baixo risco e alta liquidez.

Quanto rende R$ 25.000 investidos no Tesouro Direto?

Com a Selic a 14,25% ao ano, o Tesouro Selic pode oferecer um rendimento próximo a esse valor, mas com um pequeno desconto referente à taxa de custódia da B3 (cerca de 0,25% ao ano) e eventuais impostos de renda, que são cobrados conforme o tempo de permanência do investimento.

Simulação para um investimento de R$ 25.000 por 1 ano

Vamos supor que você invista R$ 25.000 no Tesouro Selic com a taxa anual de 14,25%. Para calcular o rendimento, é preciso considerar a taxa de custódia e os impostos de renda. O Imposto de Renda (IR) no Tesouro Direto segue uma tabela regressiva, variando conforme o tempo de permanência do investimento:

Até 180 dias : 22,5% de IR

: 22,5% de IR De 181 até 360 dias : 20% de IR

: 20% de IR De 361 até 720 dias : 17,5% de IR

: 17,5% de IR Acima de 720 dias: 15% de IR

No caso de um investimento de 1 ano, a alíquota de IR seria de 20%.

Com a Selic a 14,25% ao ano, o rendimento bruto de R$ 25.000 seria de cerca de R$ 3.562,50 ao longo de 12 meses. No entanto, descontando o Imposto de Renda de 20% (R$ 712,50), o valor líquido final seria de aproximadamente R$ 2.850.

Assim, o valor total acumulado ao final de 1 ano seria R$ 27.850, considerando o rendimento líquido.

Por que escolher o Tesouro Direto?

O Tesouro Direto é uma das opções de investimento mais seguras do mercado, ideal para investidores conservadores ou para quem busca uma alternativa de baixo risco em tempos de juros elevados. Além disso, a liquidez diária permite que o investidor resgate o dinheiro a qualquer momento, embora a rentabilidade seja mais vantajosa se o título for mantido até o vencimento.