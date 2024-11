Ibovespa tem leve queda com incertezas fiscais e ata do Copom no radar

O Ibovespa opera em leve queda nesta terça-feira, 12, enquanto investidores aguardam os próximos passos da política fiscal brasileira. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, está há três semanas tentando negociar um pacote de corte de custos que reforce a credibilidade quanto à sustentabilidade da dívida pública, mas ainda sem avanços concretos.

Ibovespa hoje

IBOV: - 0,30%, 127.487 pontos

Em meio à expectativa por maior urgência em Brasília, o mercado repercute a ata da última decisão do Comitê de Política Monetária (Copom), que elevou a taxa Selic em 0,50 ponto percentual, para 11,25%. A ata destacou preocupações com as pressões inflacionárias, impulsionadas pelo "mercado de trabalho robusto, pela política fiscal expansionista e pelo vigor nas concessões de crédito". O Copom também mantém cautela quanto ao ritmo de desinflação e desaceleração econômica nos Estados Unidos, que podem influenciar os planos do Federal Reserve (Fed) de reduzir os juros.

Na última decisão, o Fed diminuiu o ritmo de alta de juros para 0,25 ponto percentual, diante de sinais de uma economia mais resiliente e da dificuldade de retorno da inflação à meta.

Sem grandes divulgações macroeconômicas nesta terça, os investidores devem focar nas falas de diretores do Fed, incluindo Neel Kashkari, Thomas Barkin e Christopher Waller. No radar, também está a temporada de balanços do terceiro trimestre, com destaque para o BTG Pactual (do mesmo grupo controlador da Exame), que reportou lucro líquido recorde de R$ 3,2 bilhões no período, impulsionando a valorização de suas ações na bolsa.

Dólar hoje

O dólar comercial opera em leve queda de 0,05%, sendo negociado a R$ 5,767. Na última sessão, a moeda fechou em alta de 0,56%, a R$ 5,7695.

Como é calculado o índice Bovespa?

O Ibovespa é calculado em tempo real, baseado na média ponderada de uma carteira teórica de ativos. Cada ativo tem um peso na composição do índice, refletindo o desempenho das ações mais negociadas. Se o índice está em 100 mil pontos, o valor da carteira teórica é de R$ 100 mil.

Que horas abre e fecha a bolsa de valores?

Até o dia 1º de novembro (sexta-feira), o horário de negociação na B3 vai das 10h às 17h. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h, e o after market entre 17h30 e 18h. As negociações com o Ibovespa futuro acontecem das 9h às 18h25.

Já a partir do dia 4 de novembro (segunda-feira), o fechamento da bolsa ocorrerá uma hora mais tarde. As negociações serão das 10h às 18h, seguindo o horário de verão dos Estados Unidos, com o after market operando das 18h25 às 18h45. O horário da pré-abertura e do início seguem iguais.