Ibovespa segue otimismo da semana anterior e abre em alta; dólar cai a R$ 5,49

A semana passada foi marcada por uma forte recuperação no Ibovespa, com o índice acumulando alta de 3,79% e alcançando os 130 mil pontos, patamar que não era visto desde fevereiro deste ano. Nesta segunda-feira, 12, o principal índice acionário da B3 mantém a tendência de alta e sobe 0,66% aos 131.470 pontos.

Ibovespa hoje

IBOV: + 0,66% aos 131.470 pontos

O movimento da semana anterior foi puxado por três fatores: o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de julho ligeiramente acima do esperado - o que foi considerado positivo; falas do diretor de Política Monetária do Banco Central (BC), Gabriel Galípolo, que aumentaram a confiança do mercado nas futuras decisões do BC; e dados do mercado de trabalho americano que afastaram o temor de recessão.

Hoje, apesar do Boletim Focus ter piorado a perspectiva inflacionária para o Brasil, com o IPCA de 2024 subindo de 4,12% para 4,20%, as outras variáveis macroeconômicas se mantiveram estáveis. O IPCA para 2025, inclusive, foi revisado para baixo, de 3,98% para 3,97%. As medianas da inflação para 2026 e 2027 não foram modificadas, ficando em 3,60% e 3,50%, respectivamente.

O BC também manteve a Selic de todos os anos em 10,50% (2024), 9,75% (2025) e 9% (2026 e 2027), assim como as estimativas para o Produto Interno Bruto (PIB), que também foram mantidas em 2,20% (2024), 1,92% (2025) e 2% (2026 e 2027). Por fim, as projeções do câmbio para 2024 e 2025 se mantiveram em R$ 5,30, enquanto as de 2026 e 2027 seguem em R$ 5,25.

Petrobras (PETR3; PETR4) também ajuda a dar o tom positivo à bolsa, com ambos os papéis subindo mais de 1,7%. A companhia é impactada pela alta do petróleo lá fora, com a referência WTI subindo 1,44%, enquanto o petróleo do tipo brent valorizando 1,14% por volta das 10h30.

Dólar hoje

Nesta segunda-feira, 12, o dólar opera em queda de 0,41% aos R$ 5,492. Na sessão anterior, a moeda fechou com desvalorização de 1,07% cotada a R$ 5,514.

Como é calculado o índice Bovespa?

Principal índice de ações da bolsa brasileira, a B3, o Ibovespa é calculado em tempo real, com base na média do desempenho dessa carteira teórica de ativos, cada uma com seu peso na composição do índice.

Funcionando como um termômetro do desempenho consolidado das principais ações para o mercado, cada ponto do Ibovespa equivale a 1 real. Por isso, se o Ibov está em 100 mil pontos, isso quer dizer que o preço da carteira teórica das ações mais negociadas é de R$ 100 mil.

Que horas abre e fecha a bolsa de valores?

O horário de negociação na B3 vai das 10h às 17h. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h, enquanto o aftermarket ocorre entre 17h25 e 17h45. Já as negociações com o Ibovespa futuro ocorrem entre 9h e 16h55.