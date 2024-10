Frustração com China derruba Vale e puxa Ibovespa para baixo; Azul dispara 16%

O Ibovespa opera, na sessão desta terça-feira, 8, em queda de 0,70% aos 130.082 pontos, impactado pela frustração sobre a China. O mercado esperava que, ao voltar do feriado chinês, as autoridades iriam anunciar mais um pacote de estímulos fiscais. O UBS, inclusive, projetou mais de US$ 280 bilhões em apoio. No entanto, nada foi anunciado.

Ibovespa hoje

IBOV: -0,70% aos 130.082 pontos

Em coletiva de imprensa, autoridades do principal órgão de planejamento do país somente comentaram detalhes do plano de resgate que havia sido anunciado antes do feriado.

Em meio à frustração, o Xangai Composto, um dos principais índices acionários chinês, devolveu boa parte dos ganhos e fechou em alta de “apenas” 4,59%. Na abertura, o índice havia saltado 10% com a expectativa do anúncio em Pequim.

O movimento pressionou os preços do minério de ferro, com o contrato mais negociado na bolsa de Dalian fechando as negociações em queda de 2,37% a US$ 111,08 a tonelada. Em Singapura, o futuro do minério de ferro desvalorizou 5,82% a US$ 105,20 a tonelada, enquanto no mercado à vista, a commodity caiu 4,90% cotado a US$ 105,85 a tonelada.

Como o Brasil tem um percentual de commodities relevante no índice, o dia hoje promete ser mais negativo, explicou Bruno Benassi, analista de ativos da Monte Bravo.

“Existia uma grande expectativa para os novos estímulos vindo das autoridades chinesas, que não vieram. Então, cobre e minério de ferro caíram. Mesmo o petróleo, que tem subido pelo Oriente Médio, cai”

Na abertura, a mineradora Vale (VALE3) cai 3,36%. Já Petrobras (PETR3; PETR4) recua 2,07% e 1,93%, puxada pelo petróleo que desvaloriza quase 4%, tanto a referência Brent como a WTI (por volta das 11h20).

Segundo o especialista, as notícias sobre Gabriel Galípolo podem fazer preço ao longo do dia. O atual diretor de política monetária do Banco Central (BC) está sendo sabatinado na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) para assumir o cargo da presidência do BC em 2024.

Galípolo é indicado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o mercado aguarda que senadores da oposição o questionem sobre a independência que ele terá em relação ao governo federal para conduzir o órgão, devido a discussões passadas sobre a possível interferência de Lula no BC.

Após a sabatina, a nomeação segue para votação em plenário do Senado.

Azul

Como a maior alta da abertura, Azul (AZUL4) dispara 16,52% (por volta das 11h20). A aérea anunciou, ontem à noite, que conseguiu renegociar 92% de suas obrigações com arrendadores e fabricantes de equipamentos originais (OEMs). No total são cerca de R$ 3 bilhões em obrigações que foram renegociados.

A informação sobre a proximidade de um acordo com a maior parte dos arrendadores de aeronaves, também chamados de lessores no jargão do setor, já havia sido antecipada pelo INSIGHT no final de setembro.

Em nota desta segunda-feira, 7, a companhia destacou que esses acordos fazem parte de uma estratégia para melhorar a geração de caixa e otimizar a estrutura de capital da companhia.

Dólar hoje

O dólar comercial encerrou o dia em alta de 0,69%, sendo negociado a R$ 5,522. Na última sessão, a moeda havia subido 0,55%, cotada a R$ 5,485.

Como é calculado o índice Bovespa?

O Ibovespa é calculado em tempo real, baseado na média ponderada de uma carteira teórica de ativos. Cada ativo tem um peso na composição do índice, refletindo o desempenho das ações mais negociadas. Se o índice está em 100 mil pontos, o valor da carteira teórica é de R$ 100 mil.

Que horas abre e fecha a bolsa de valores?

O horário de negociação na B3 vai das 10h às 17h. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h, e o aftermarket entre 17h25 e 17h45. As negociações com o Ibovespa futuro acontecem das 9h às 16h55.